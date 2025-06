Öngólt rúgott a Metropol

Mindig is nyilvánvaló volt, hogy a Metropol gátlástalanul terjeszti a féligazságokat (amelyek lényegében cseles hazugságok), nem titkolt célja pedig mindazok lejáratása, akik független gondolkodásúak, és nem hódolnak be a NER-nek. Kormányzati pénzből tisztességtelen – akár gusztustalan hazugságokat is vállaló – háború folyik a főváros, különösen Karácsony Gergely főpolgármester ellen.