Az albán miniszterelnök elsütött egy kemény viccet Vlagyimir Putyinról

Vlagyimir Putyin;vicc;Edi Rama;Jevgenyij Prigozsin;

2023-09-04 09:41:00

Nem mondhatni, hogy nem jó.

Edi Rama albán miniszterelnök is részt vett a Bledi Stratégiai Fórumon Szlovéniában, ahol egy pódiumbeszélgetésen elmondott egy elég aktuális viccet Vlagyimir Putyin orosz vezetőről - szúrta ki a 444.

– Nem tudom, hallottak-e arról, hogy Oroszországban tárgyalnak az órák egységesítéséről, mert (az időzónák miatt) kilenc óra különbség van az ország egyik és másik vége között – szólalt meg Edi Rama a még augusztus 29-én zajló párbeszéd alatt, majd így folytatta:

„A miniszterelnök odamegy Putyinhoz és azt mondja: »Elnök úr, van egy problémánk. Elküldtem a családot nyaralni és felhívtam őket, hogy jó éjszakát kívánjak, de azt mondták, ott már reggel van a tengerparton. Aztán felhívtam Olaf Scholzot, hogy üdvözöljem a születésnapján, de azt mondta, az csak holnap van. Aztán felhívtam Hszi Csin-pinget, hogy boldog új évet kívánjak neki, de tájékoztattak, hogy ott még mindig az óév van.« Mire Putyin azt mondja: »Velem is ez történt. Felhívtam Prigozsin családját, hogy megmondjam nekik, sajnálom a veszteségüket, de a repülőgép még fel sem szállt.«”

Albanian Prime Minister, Edi Rama, has a sense of humor which is exactly my taste. Absolutely great.#Albania #Russia pic.twitter.com/dYdPFh2unL