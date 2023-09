Benyújtotta lemondását az ukrán védelmi miniszter

P. L.;

lemondás;Ukrajna;védelmi miniszter;orosz-ukrán háború;

2023-09-04 14:17:00

Vannak találgatások arról, hogy hol folytatja, de ezeket nem erősítette meg.

Mint beszámoltunk róla, Olekszij Reznyikov jelenlegi védelmi miniszter leváltását és Rusztem Umerovnak, a legfőbb ukrán magánosítási alap vezetőjének a kinevezését kérte a tárca élére a parlamenttől Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, mert szerinte a tárcának az együttműködés új megközelítéseire és más formáira van szüksége mind a katonákkal, mind összességében a társadalommal.

Olekszij Reznyikov azóta be is jelentette a lemondását az X-re átkeresztelt Twitteren. Bejegyzésében azt írta: „Megtiszteltetés volt szolgálni az ukrán népet és az ukrán hadseregnek dolgozni az elmúlt 22 hónapban, Ukrajna modernkori történelmének legkeményebb időszakában”.

Az a pletyka is felröppent, hogy Olekszij Reznyikov esetleg az Egyesült Királyságba távozik Ukrajna nagyköveteként, de ezt a Kyiv Post kérdésére nem erősítette meg. Azt mondta, számos terve van a védelmi erők támogatására, de egyszerű állampolgárként. „Életem könyvének ez az oldala már meg van írva. Ideje lapozni és új oldalakat írni” - fogalmazott.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

???????? pic.twitter.com/x4rXXcrr7i