Meghalt az IS védelmi minisztere, Omar al-Sisani

Az Iszlám Állam (IS) megerősítette katonai vezetője, Omar al-Sisani halálát. A parancsnok az iraki, moszuli harcokban vesztette életét – közölte az IS hírügynöksége, az Amak. A washingtoni védelmi minisztérium már márciusban bejelentette a férfi halálát. Az IS egyik legmagasabb rangú személyiségéről volt szó: posztja a védelmi miniszter tisztségének felelt meg. Az Egyesült Államok ötmillió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére.