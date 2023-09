Gál Mária;

Ukrajna;korrupciós ügyek;tisztogatás;Volodimir Zelenszkij;

2023-09-05 08:30:00

Nincs megállás az ukrajnai korrupcióellenes tisztogatásban

Zelenszkij már legfőbb szövetségeseit is meneszti a nyugati támogatások megtartása érdekében.

Vasárnap reggel egy, az Ukrinformban megjelent interjúban még arról beszélt Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter, hogy várakozásai szerint jövő tavasszal az ukrán hadsereg honvédő háborújában már támaszkodhat az addig hadrendbe állított, az európai szövetségesek által megígért F 16-os vadászbombázókra is, ami nyilván jelentősen erősítené Ukrajna védelmi képességeit, este viszont már azzal szembesült, hogy azokat a gépeket, már nem az ő irányítása alatt kapja meg az ukrán haderő. Volodimir Zelenszkij elnök szokásos esti videóüzenetében jelentette be, hogy felmenti tisztségéből védelmi miniszterét. Az elnök egyben utódát is megnevezte és felkérte a parlamentet, hogy hagyja jóvá Rusztem Umerov kinevezését.

A krími tatár 41 éves Umerov sem ismeretlen. Volt parlamenti képviselő, tavaly szeptember óta vezeti Ukrajna legnagyobb privatizációs intézményét, az Állami Vagyonkezelő Alapot, és kulcsszerepet játszott már több fontos és kényes nemzetközi tárgyalásban, többek között a fekete-tengeri gabonaexportról szólókban is, a háború kezdetén néhányszor az ukrán küldöttség tagja is volt a béketárgyalásokon. 2022 júliusában az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek felhasználását felügyelő ideiglenes nyomozóbizottságot vezette.

Az ukrán elnök Reznyikov leváltása kapcsán nem beszélt korrupcióról, nem vádolta a minisztert semmiféle visszaéléssel, hanem azt hangsúlyozta: a minisztercsere az ukrán védelmi rendszer legnagyobb átalakítását teszi lehetővé az Oroszország által indított háború során.

A nehezen beinduló ukrán ellentámadás közepette nyilván nem valami tervezett reform miatt menesztették a védelmi minisztert, hanem azért az újabb, az ukrán lakossági és a nyugati támogatói kedélyeket egyaránt borzoló túlárazott beszerzési botrány miatt, ami ezúttal a Törökországból beszerzett, többszörösen túlárazott sisakok és télikabátokból nyári zubbonyokká változott felöltők miatt robbant ki. A korrupciós szálak a védelmi-miniszterhelyettesig értek el, de magát a tárcavezetőt nem érintették. A 2021. novemberében kinevezett Reznyikovot közvetlenül soha nem érte korrupciós vád, sem a lavinát elindító januári élelmiszer és lőszerbeszerzési, sem a zubbonybotrány, sem a toborzóirodákban uralkodó állapotok miatt. Az elnök hű embere volt, a háború 557 napja alatt oroszlánrésze volt a nyugati szövetségesek bizalmának elnyerésében, a többmilliárd dollárnyi támogatás megszerzésében. Felmentése már januárban felmerült, az elnöki párt, a Nép Szolgája parlamenti frakcióvezetője, David Arahamija kész tényként jelentette ezt be, sőt utódját is megnevezte Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke személyében. Ám akkor épp a németországi Ramstein katonai bázison tartandó, a nyugati katonai támogatásokról döntő tanácskozásra készült Kijev, Reznyikov pedig egyfajta garancia volt a szövetségesek szemében.

Ám azóta korrupciós botrányok sora rengette meg az országot az államigazgatás minden szintjén, a pénzt és fegyvert biztosító szövetségesek egyre nyugtalanabbak, főképp azért, mert már nem is annyira szórványosan jelennek meg a feketepiacon kikötő nyugati fegyverszállítmányokról is a hírek. A nyugati támogatás viszont nyugati normákhoz kötődik bizonyos fokig még háborús vészhelyzet közepette is, nyugaton pedig a vezetői közvetett felelősség vállalása alapelvárás, Reznyikov pedig hosszú ideig rágalmazásnak minősítette a minisztériumát érő korrupciós vádakat.

A nyugati nyomás fokozódását sejteti, hogy Zelenszkijnek már legszorosabb bizalmi embereit is fel kell áldoznia, ha meg akarja tartani a szövetségesek bizalmát és támogatását. Erre vonatkozó nyilvános hírek nincsenek, de sokat sejtet az, hogy a nyugat-európai és amerikai, amúgy Ukrajnával szolidáris lapok is elkezdtek az országban tomboló korrupcióról illetve a közbeszerzések terén tapasztalható visszaélésekről cikkezni és felvetni a támogatások szorosabb felügyeletének kérdését. Augusztus közepén a New York Timesban megjelent egy az ukrán korrupcióról szóló terjedelmes beszámoló, két hétre rá Zelenszkij bejelentette, hogy ezentúl a korrupció hazaárulásnak számít és eszerint is róják ki a büntetéseket. Szeptember első napjaiban őrizetbe vették egykori mentorát és támogatóját, Ihor Kolomojszkij oligarchát, tegnap pedig legfontosabb miniszterét és bizalmi emberét menesztette.