Polt befolyásolni kívánja a bírákat?

Alapvetően furcsa akusztikájú a független bírói gyakorlat nyilvánosság előtti bírálata attól a Polt Pétertől, aki közszereplőként és legfőbb ügyészként is többször kifogásolta már, hogy őt a sajtóban kritizálták - mondta lapunknak Fleck Zoltán. A jogszociológustól arra kértünk reakciót, hogy Polt a Népszabadságnak azt nyilatkozta egyes bírói ítéletekről: "általánosságban is túl enyhéknek tartjuk azokat. Sok esetben különböző jogi megoldásokkal még a törvényi minimumnak is alámennek a bírák. Próbáljuk befolyásolni a bíróságokat, hogy hozzanak szigorúbb ítéleteket, gyakran csak ezért nyújtjuk be a fellebbezésünket, még akkor is, ha a bírói gyakorlat alapján nyilvánvaló, hogy nem sok esélyünk van".