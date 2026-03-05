Az amerikai elnök nem először próbál meg beavatkozni barátja korrupciós ügyébe, ráadásul szégyenletesnek nevezte az izraeli elnököt, hogy még nem lépett. Most arra hivatkozik neki és az izraeli kormányfőnek csak az Irán elleni háborúra kell összpontosítaniuk.
Az amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korrupciós perének törlését követeli a független izraeli igazságszolgáltatástól.
Hadházy Ákos a hozzá eljutott információk alapján arra számít, hogy más baloldali önkormányzati politikusok viselt dolgai is terítékre kerülnek a közeljövőben.
A legfőbb ügyész Hadházy Ákos írásbeli kérdésére adott válaszából csak annyi derült ki, hogy nagyon zajlik a nyomozás.
Zelenszkij már legfőbb szövetségeseit is meneszti a nyugati támogatások megtartása érdekében.
A területfejlesztési miniszter a „közbeszerzési kérdésekben és a korrupciós aggodalmakban” szeretne politikai megegyezést. Eredetileg 7,2 milliárd eurós támogatást kértünk, most már a 9,6 milliárd eurós hitel is kellene, kedvező feltételekkel.
Járvány elleni védőeszközök beszerzése miatt nyomoz az ügyészség, a kormány politikai indíttatásról, ellenzéki árnyékhatalomról beszél.
Ha komolyan veszi várható kinevezését, Deutsch a NER legnagyobb botrányainak feltárásával is kezdheti a munkát – ajánlotta Ujhelyi István.
„A rendszerváltozás utáni, majdani antikorrupciós ügyészség csírája” - így nevezte Juhász Péter az Együtt elnöke a pénteken megalakult Közérdek-védelmi Központot.
Latin-Amerikában egyre nagyobb politikai hullámai vannak a FIFA korrupciós ügyeinek. A brazil Kongresszus vizsgálatot indított az ország sportvezetőinek korrupciós érintettsége kapcsán néhány hónappal azután, hogy hasonló eljárást indított a szenátus is.
Alapvetően furcsa akusztikájú a független bírói gyakorlat nyilvánosság előtti bírálata attól a Polt Pétertől, aki közszereplőként és legfőbb ügyészként is többször kifogásolta már, hogy őt a sajtóban kritizálták - mondta lapunknak Fleck Zoltán. A jogszociológustól arra kértünk reakciót, hogy Polt a Népszabadságnak azt nyilatkozta egyes bírói ítéletekről: "általánosságban is túl enyhéknek tartjuk azokat. Sok esetben különböző jogi megoldásokkal még a törvényi minimumnak is alámennek a bírák. Próbáljuk befolyásolni a bíróságokat, hogy hozzanak szigorúbb ítéleteket, gyakran csak ezért nyújtjuk be a fellebbezésünket, még akkor is, ha a bírói gyakorlat alapján nyilvánvaló, hogy nem sok esélyünk van".
A Demokratikus Koalíció szerint Polt Péter legfőbb ügyész a második Orbán-kormány hivatalba lépése óta egyetlen botrányos, korrupciós, "oligarchikus" ügy kivizsgálására sem volt kíváncsi, minden esetben falazott a "vélhető disznóságokhoz".
Polt Péter országos vizsgálatot rendelt el, miként lehet az, hogy amióta őt kinevezték, a Legfőbb Ügyészség jóval több korrupcióval kapcsolatos feljelentést utasít el, mint korábban. A legfőbb ügyész egy szocialista képviselő kérdésére adott írásbeli válaszában azt ígérte, a vizsgálat eredményéről tájékoztatást fog adni.
A "magyar áfacsalási ügy" miatt petícióval fordul az Európai Parlament (EP) petíciós bizottságához Vágó Gábor volt LMP-s képviselő, valamint az adóhivatal két egykori alkalmazottja, Horváth András és Vancsura István - közölte Vágó Gábor, Horváth András és Jávor Benedek, a PM EP-képviselője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.
Megszüntette a nyomozást a debreceni fideszes önkormányzati képviselők és önkormányzati alkalmazottak tavalyelőtti floridai utaztatásával összefüggésben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - az ORFK Kommunikációs Szolgálata erről vasárnap tájékoztatott.
Az Együtt - A Korszakváltók Pártja arra szólítja fel Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy a parlament előtt számoljon be arról, miért háromszorozódott meg az elutasított feljelentések aránya, amióta újra kinevezték hivatalába - erről Szigetvári Viktor társelnök beszélt szombati, budapesti sajtótájékoztatóján.
Nemcsak az Átlátszó.hu-t perelte be a NAV, hanem Horváth András volt adóellenőrt és több, az adóhatóság működését nyilvánosan kritizáló társát is, jó hírnevének megsértése miatt. A korrupciós ügyek elkövetői ellen eközben továbbra sem indult még vizsgálat. Horváth szerint a fagyi visszanyal: a figyelemelterelési kísérlet csak még jobban rávilágít, hogy az illetékesek tétlenül nézik a korrupciót.
Újabb levéllel fordult az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjéhez a Legfőbb Ügyészség, információt kérve az esetlegesen felmerülő korrupciós ügyről.
Semmilyen érdemi információ sincs abban a dokumentumban, amelyet az amerikai nagykövetség egyik munkatársa adott át a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (KKM) - mondta Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Ahogy ez jó asszonyhoz illik, férje védelmében egy sokatmondónak szánt fotós-poszt erejéig beszállt a korrupciós-kitiltós ügybe Habony Árpád felesége. A hvg.hu "lelete" az a fotó, amit az Orbán Viktor sajtósaként dolgozó Kaminski Fanny tett ki a Facebookra.
A Demokratikus Koalíció (DK) felszólítja Orbán Viktort, hogy azonnal kezdeményezze Polt Péter legfőbb ügyésznél a nyomozás elindítását az Egyesült Államokból kitiltott hat kormányközeli ember ügyében - mondta Gréczy Zsolt, a párt szóvivője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.
Vadai Ágnes szerint az érintett személyek nagy valószínűséggel már értesültek az Egyesült Államok által korrupciógyanú miatt elrendelt beutazási tilalomról. A Demokratikus Koalíció alelnöke erről hétfő budapesti sajtótájékoztatóján beszélt, miután a Külgazdasági és Külügyminisztériumban betekinthetett három, a múlt héten nyilvánosságot kapott ügyben készült dokumentumba.
Nicolas Sarkozy ügye az egész világsajtó érdeklődését felkeltette. Bár volt elnökről van szó, a magyar gyökerekkel rendelkező politikus még messze nem tett le arról a szándékáról, hogy újra a francia politika első számú vezetője legyen. Visszatérésének esélyei azonban megcsappantak azután, hogy vád alá helyezték. Persze nem ő az első vezető államférfi, aki ellen eljárás indult. Több politikust jogerősen börtönbüntetésre is ítéltek.