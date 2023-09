Szalai Anna;

Budapest;közlekedés;Karácsony Gergely;BKK;oszlopok;Balogh Samu;

2023-09-05 12:56:00

Nemhogy nem szerelik le az Üllői út zöld kerékpárosvédő oszlopait, de még más utakon is kiraknak belőlük

Ez derült ki Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke Népszavának adott interjújából.

Járt kint mostanában az Üllői úton?

Az elmúlt hetekben igen. De ennél fontosabb, hogy a BKK számszerűen igazolta: közel kétszer annyian bicikliztek augusztus utolsó két hetében, mint korábban. Hatalmasat nőtt az ott kerékpározók biztonságérzete.

Közben a csaknem üres kerékpársávok mellett a buszok a dugóban állnak. Hogy valósul meg így a közösségi közlekedés előnyben részesítése?

Továbbra is a közösségi közlekedésé a vezető szerep, hiszen a legtöbb utast a hármas metró szállítja, márpedig annak a felújítása nemrég fejeződött be, működése zavartalan. A 100E jelzésű buszok esetében a Budapest Közút vizsgálja a lámpaprogram beállításait, ha kell, akkor változtatnak. A BKK pedig kidolgozott egy alternatív útvonalat is, amely minimalizálja a többletidőt, miközben nem maradnak ki megállók.

Ezek szerint hiába a háborgás, nem szerelik le az oszlopokat?

Semmiképpen, hiszen a közösségi költségvetés nyertes projektjeként, a budapestiek döntése nyomán valósult meg a védett biciklisáv. De vizsgáljuk, hogy szükséges-e bármiféle korrekció, ha így lesz, akkor beavatkozunk, akár az említett lámpaprogrammal.

Mennyibe kerültek az Üllői úti és a Váci úti kerékpáros-védő oszlopok?

A biciklisáv kialakítására útépítéssel, burkolatfestéssel, forgalomtechnikai átalakítással és a rugalmas pollerekkel együtt az Üllői úton 70 millió forintot, a Váci úton 26 milliót költött a főváros.

A pollerek kihelyezése előtt egyeztetett a főváros az OMSZ-szal, a BRFK-val, a tűzoltósággal, a kerületi önkormányzatokkal? Mi lesz, ha leesik a hó: a hókotrók átgázolnak az oszlopokon, ahogy addig a köztisztasági járművek?

Rengeteg mindenkivel egyeztettünk előtte: kerületekkel, autós és kerékpáros szervezetekkel. Az autóklub is elfogadta a tervet. A kritikák megjelenése után leültünk a mentőtőszolgálat, a rendőrség és a katasztrófavédelem képviselőivel. Szeptemberben folytatódik a szakmai egyeztetés. Ugyanakkor megjegyezném, hogy sok európai városban alkalmazott megoldás ez és mindenütt meg tudták oldani ezeket a helyzeteket.

Terveznek újabb oszloppal leválasztott védett sávokat?

Igen, hiszen több más hasonló projekt nyert a korábbi közösségi költségvetési szavazáson. Az idei forduló pedig éppen most zajlik és az újabb védett biciklisávokra vonatkozó javaslatok egyelőre elég előkelő helyen állnak. A budapestiek igénylik ezeket. Az persze, hogy a következő helyszíneken milyen elválasztó elemet használunk, még változhat, nagy a választék. A most gyűjtött tapasztalatokat is felhasználjuk majd.

Karácsony Gergely főpolgármester korábban 2023-tól 30 km/ órás sebességkorlátozást ígért a belvárosban, 50 km/ órás sebességhatárt a Hungária körúton belül. Mikor vezetik be?

Elkészült a forgalomcsillapítási stratégia, amit a nyári szünet előtt elfogadott a Fővárosi Közgyűlés, a közúthálózati és kerékpárutakra vonatkozó tervvel együtt. Ez stratégiai szinten határozza meg, hogy mi a szerepe az úthálózat különböző elemeinek, megkülönböztetve a térségi utakat, ahol a gyorsabb áthaladás a cél és a kisebb lakóövezeti utcákat, ahol viszont a sebesség leszorítása. Megfogalmaztuk tehát a célt, hogy hová akarunk eljutni 2030-ig. Jelenleg a megvalósítás ütemezett cselekvési tervén dolgozik a BKK. De addig is zajlanak a különféle közlekedésbiztonsági programok. A Nyugati téren hamarosan átadunk három új gyalogátkelőt, majd az Astoriánál, a Rákóczi úton és az Örs Vezér téren is készül egy. Emellett a meglévő több mint 5000 zebrából ezret újít fel idén a Budapest Közút. Kísérleti jelleggel iskola utca programot is indított a BKK, néhány újpesti és a rákosmenti iskola előtti utcát gyerekbaráttá alakítanak.

A még korábban elfogadott Közlekedésbiztonsági Stratégiában összesen 100 szankcionáló és 200 tájékoztató traffipax kihelyezése szerepelt. Egy hónapja azt hangzott el, hogy 45 darabot szerelnek fel. Hol tartanak?

A közlekedésbiztonsági stratégiában 2030-as horizonttal terveztük a sebességmérők kihelyezését 100 helyszínen. Ehhez képest jó kezdet, hogy idén ebből felszerelünk 45 traffipaxot. Ezek a fővárosi kamerarendszer részeként működnek, így nincs szükségünk a rendőrség engedélyére. A szankcionálás viszont a jelenleg kizárólagos rendőrségi hatáskör, így az adatátadásról és a szankcionálásról egyeztetünk kell a rendőrséggel. A bevétel a központi költségvetésbe folyik majd be. Az első néhány kamerát már kihelyeztük a Váci úton, zajlik ezek tesztüzeme. A helyszínek kiválasztását a szűkös források miatt jelenleg meghatározza, hogy hol van ehhez megfelelő oszlop, rendelkezésre áll-e távközlési és árambetáplálási lehetőség. Egy-egy helyszínre egyébként a sávok számától függően több kamerát is felszerelünk.

A szerelés előtt egyeztetnek a kerületi önkormányzatokkal? Mennyibe kerülnek a traffipaxok?

A fenti kötöttségek miatt egyelőre viszonylag szűk a mozgástér, oda helyezünk ki kamerát, ahol a műszaki lehetőségek engedik. A költségek egyelőre alacsonyak, mivel a kamerákat csak bérli a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a beszerzés nem éri el a 15 milliós közbeszerzési értékhatárt.

Hol tart az egységes fővárosi parkolási koncepció kidolgozása, amely még az előző választási kampányban elhangzott ígéret volt? Egy kézbe kerülhet a fővárosi parkolásüzemeltetés?

A városvezetés megtette, amit a jelenlegi jogszabályok engednek: a korábbi bonyolult, átláthatatlan, összesen 27-féle parkolási díjtétel helyett átlátható, 4 zónatípusból álló egységes parkolási rendszert vezettünk be, a többi országos szabályozáson múlik.

A főpolgármester szerint hídvámmal sarcolná a budapestieket a kormány az M0-s fizetőssé tételével. De az M0-s nagy része már így is fizetős volt, így aki rendszeresen közlekedik rajta, az eddig is megvette a matricát. Valóban olyan nagy extrateher lesz ez?

Az M0-s hídjai jelentős szerepet játszanak a fővárosi közlekedésben. Becslések szerint naponta 16.700 utazás történik ezeken keresztül budapesti kiinduló és végállomással. Az autósoknak azután választaniuk kell: megfizetik a hídvámot, vagy inkább a belső hidak felé kerülnek ingyen. Sokan döntenek majd az utóbbi mellett. Ez a többlet futás azonban növeli a fővárosi utak zsúfoltságát és a légszennyezést is. De rosszul járnak majd az érintett agglomerációs települések, például Érd és Diósd is, ahol a kertek alatt haladva próbálják majd megúszni a díjfizetést az autósok. Könnyen előállhat az az abszurd helyzet, hogy az elkerülő úton csökken a forgalom, miközben Budapesten nő. Mivel a BKK több busza is használja ezeket az átkelőket, a fővárosi önkormányzatnak is fizetnie kellene. A városvezetés már tiltakozott is a közlekedési tárcánál.

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester erősen sérelmezte, hogy a CAF villamosok miatt átépített Szilágyi Erzsébet fasori megállók nem akadálymentesek. Nem így tervezték ezeket?

Készen állnak a tervek mind az 50-es, mind az 56-os villamosvonalak akadálymentesítésére. Ennek megvalósítására azonban a fővárosnak jelenleg nincs pénze. Ezeket a CAF villamosokat még Tarlós István főpolgármestersége idején vásárolta Budapest, a támogatási szerződésben vállalták ezek üzembe helyezését a megadott vonalakon. Ha ez nem történik meg, az unió visszakérhette volna a támogatás összegét. Így kármentésként egyelőre annyit tudtunk csinálni, hogy alkalmassá tettük a pályát a CAF-szerelvények közlekedésére, ez is sok milliárdos beavatkozás volt. Amint a kormány megegyezik Brüsszellel és megérkeznek az uniós források, folytatni szeretnénk az érintett vonalak teljeskörű átépítését.

Szeptembertől jelentősen megemelkedtek a BKK-jegyárak. Egy korábbi számítás szerint egy százalékos emelés félszázalékkal növeli a bliccelők számát, így könnyen lehet, hogy a végén kevesebb lesz a bevétel. Nem tartanak ettől?

Nem. A BKK ügyes stratégiaként csak jegyárat emelt, a bérletek változatlan áron vásárolhatóak. Ezzel is a közösségi közlekedés rendszeres használata felé tereljük az embereket. Másrészt a bliccelést az első ajtózás bevezetésével és kiterjesztésével, valamint a pótdíjak jelentős emelésével és kedvezményes bérletvásárlással hatékonyan kordában tartja a BKK.

Belvárosi forgalomcsillapítás

Zebraünnep, örömséta, járdaszabadítás – nyelvi lelemények sorával hirdeti különféle forgalomcsillapítási akcióit Józsefváros önkormányzata. A múlt héten adták át az Orczy út–Kőris utca kereszteződésben létesült új gyalogátkelőt, amely másfél éves előkészítő munka után 3 hónap alatt épült meg. A Palotanegyedben örömsétát tartottak, amelyen a kerületi járdaszabadítás kulisszatitkaival ismerkedhettek meg a résztvevők. A VIII. kerületi önkormányzat 2021-ben fogadta el mobilitási programját, amelynek alapelve a „gyengébb közlekedők” biztonságának védelme volt.

Első lépésként a Csarnok – Népszínház – Magdolna negyedek forgalomcsillapítását célozták meg. Ezeket ugyanis jelentős átmenőforgalom terheli, ami nagy lakósűrűséggel párosul. Eredetileg már tavaly elkészült volna ezek, illetve a Tisztviselőtelep forgalomcsillapítása, de csúszásban vannak. A Magdolna-negyedben szeptemberre végeznek, a Tisztviselő-telepen még tart a véleményezés. A forgalmi változások között a 30 km/óra sebességű övezetek kialakítása az egyik legfontosabb (a főútvonalakon kívül), ezenfelül útszakaszokat zárnak le, illetve egyirányúsítanak, esetenként szűkítik az útpálya szélességét. Idén januárban nagyot lépett előre a parkolás rendezése is. Jelentősen csökkent a második autókra kapható díjkedvezmény, a többedik autókra pedig ki se adtak várakozási engedélyt. Beváltak a számítások: az engedélyek száma ötödével csökkent, a korábbi 95 százalékos telítettséggel szemben a parkolóknak most átlagosan 70-80 százaléka foglalt.

Nagy léptekkel haladnak a Terézvárosban is. A kerület felében már 30 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben – a BKK-járművek vonalát leszámítva –, amit jövőre kiterjesztenének – tudta meg a Népszava Soproni Tamás polgármestertől. A gyalogosok védelme érdekében kiemelt kereszteződéseket hoznak létre – amolyan kiterjesztett fekvőrendőrt –, helyenként pedig sávelhúzásokat is alkalmaznak. A lakossági parkolózónák - hétköznap este 6 óra és reggel 7 között csak a kerületi parkolási engedéllyel rendelkezők várakozhatnak ezeken – kialakítása is ütemesen halad. Az eredeti elképzelések szerint a kerületben lévő parkolóhelyek 30 százalékát érinti a rendszer, egyelőre a az érintett parkolóhelyek 60 százalékát sikerült jelzéssel ellátni, de jövőre mindenhová felkerülhet a tábla.