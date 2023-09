A Viking Sigyn kapitánya állítja, azt hitte, egy uszadékfának mentek neki, majd sokkot kapott

M.A.;

Vallomása szerint ezután ő maga kérte a leváltását, így a másodtiszt vette át a parancsnokságot.

A Viking Sigyn kapitánya, aki eddig nem tett vallomást, hétfőn egy írásbeli nyilatkozatot nyújtott be a bíróságnak, melyben a Blikk szerint azt állította: nem látta a Hableányt, s azt hitte, egy uszadékfának mentek neki. Amikor pedig megtudta, hogy elsüllyesztettek egy kishajót, sokkot kapott. Ő maga kérte a leváltását, így a másodtiszt vette át a parancsnokságot.

A vallomás a kapitány viselkedésére vonatkozott, beismerő, a felelősséget elismerő momentumokat nem tartalmazott. Jurij C. elmondta, hogy több mint 40 éve hajózik a Dunán, 2001 óta kapitány, 2003 óta személyhajókra is érvényes a vizsgája. A Duna egész szakaszát ismeri, révkalauzként is dolgozott, így a baleset helyszíne, a Margit híd pillérei által keltett sodrás és a híd elhelyezkedése sem volt számára idegen. Őrszem nem volt mellette a hídon, mert ez nem kötelező. Hozzátette, hogy az esős, sötét időben nem látott másik hajót.

Az ügyész a vádbeszédében azonnal reagált a kapitány vallomására, mondván,

A radar a hajó feketedoboza szerint előre 400, jobb és bal oldalra pedig 200-200 méterre volt beállítva. Ha figyelte volna valaki a radarképet, azon látszódnia kellett a Hableánynak, vagyis megelőzhető lett volna a baleset. Az ügyész szerint a sokk, a pánik nem magyarázat arra, hogy a kapitány nem vett részt a segítségnyújtásban: e kötelezettségét is elmulasztotta a halálos tömegszerencsétlenség okozása mellett.

A tárgyalás egy hét múlva a kapitány védőjének perbeszédével folytatódik a bíróság pedig előreláthatólag szeptember 26-án fog ítéletet hozni. Jurij C. immár negyedik éve van házi őrizetben, ebből a jog szerint minden 4. nap számít letöltött szabadságvesztésnek. Ha bűnösnek találják, tízéves börtönbüntetés várhat rá.