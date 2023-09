nepszava.hu;

cigaretta;hajléktalanok;Fővárosi Törvényszék;különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés;

2023-09-05 15:52:00

Egy cigaretta miatt végzett brutálisan a csepeli hajléktalannal fedélnélküli társa

Saját mankójával ütötte az áldozatot, a torkán végül újságpapírt és egy szatyrot is lenyomott.

Különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja az ügyészség azt a hajléktalan férfit, aki társa passzivitása, tétlensége mellett rendkívül brutálisan bánt el aznap megismert ugyancsak fedélnélküli emberrel még 2021. október 28-án – olvasható a bírósági portálon arról a büntetőügyről, amelyben kedden tartott előkészítő ülést a Fővárosi Törvényszék. Az elsőrendű vádlott csak részben ismerte el a bűnösségét, a másodrendű pedig a szabályszerű idézés ellenére sem jelent meg. Az előkészítő tárgyalást ezért november 14-re elnapolták.

A vádirat szerint a vádlottak hajléktalanként éltek, együtt kéregettek akkor is, amikor találkoztak a szintén hajléktalanként élt későbbi áldozattal, aki elmesélte, hogy aznap került ki a kórházból, ahol csípőlapát törés miatt kezelték. Mint mondta, mankóval tud csak járni, nem érzi jól magát, fázik, fájdalmai vannak és nincs társasága. A segítőkész vádlott és társa így aznap estére átköltöztek a sértett egyik csepeli parkban kialakított tartózkodási helyére, ahol az este folyamán közösen italoztak.

A bonyodalmak éjjel kezdődtek, amikor az elsőrendű vádlott meglátta, hogy a „házigazda” belenyúl a társa zsebébe, s kérdésére azt a választ kapta: „tudja, hogy van cigarettája”, amiből kért is. Erre a terhelt indulatosan a földön fekvő, állapotánál fogva védekezésre képtelen férfit ököllel és a mankójával is többször megütötte, valamint meg is rúgta, végül műanyag szatyrot és újságpapír-darabokat tömött le a torkán.

A történteket azonban észrevette egy a közelben kutyáját sétáltató járókelő. A bántalmazást egy rövid időre abbahagyta a férfi, ám később tovább folytatta, végül társával együtt elhagyták a helyszínt.

A másodrendű vádlott a bántalmazást végignézte, azt érdemben nem próbálta megakadályozni, csak szóban kérte a társát, hogy hagyja abba. Ellene segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt emeltek vádat.