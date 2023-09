Gál Mária;

2023-09-06 16:55:00

Fico kampányát segíti az Orbán-kormány

A belügyekre oly kényes magyar kabinetre a kampányba való beavatkozás vádja vetült – özönlenek a migránsok Magyarország felől.

Huszonöt nappal a szeptember 30-án sorra kerülő szlovákiai előrehozott parlamenti választás előtt megjósolhatatlan a voksolás kimenetele. A legutóbbi, múlt hét végi közvélemény-kutatási eredmények jelentős átrendeződéseket mutatnak a politikai pártok sorrendjében, a néhány napja a kampány középpontjába került menekültválság pedig tovább módosíthatja a választói preferenciákat.

Amióta januárban átvette a vezetést Robert Fico populista szociáldemokrata pártja, a Smer, az addig stabilan legnépszerűbb Peter Pellegrini vezette ugyancsak szociáldemokrata Hlastól, azóta Ficóék töretlenül emelkedtek, Pellegriniék pedig fokozatosan középpárttá zsugorodtak. A nyár elején viszont látványosan erősödni kezdett Zuzana Caputová államfő korábbi formációja, a zöld-liberális Progresszív Szlovákia (PS), a hétvégi felmérések pedig már fej-fej mellett az egyaránt 17,8 százalékon Smerrel. Ez jelentős, több mint 3 százalékos csökkenést jelent Ficóéknak. Ha ez a tendencia fennmarad a szeptember végi voksolásig a progresszívek megnyerhetik az előrehozott választást. Intő jel azonban, hogy a szlovák sajtóban és a politikusok által gyakran csak fasisztáknak nevezett Republika a harmadik legnagyobb erővé vált, 10,3 százalékkal, erősödő tendenciá­val. A felmérések kilencpárti parlamentet valószínűsítenek, s amennyiben maradnak az erőviszonyok, Fico akkor sem tud kormányt alakítani, ha végül első helyen végez.

Segítségére lehet azonban a magyar–szlovák határon hirtelen többszörösére ugrott illegális migráció, amely már elérte a kritikus mértéket és a kampány központi témájává nőtte ki magát.

Hétvégén „robbant a bomba”, számos szlovák politikus Magyarországot tette felelőssé a kialakult helyzetért. Több párt vezető politikusa vetette fel a magyar–szlovák határ lezárásának szükségességét, illetve a magyar kormányzat felelősségét, jelezve, hogy az illegális migránsok egy schengeni országot akadálytalanul szeltek át a szlovák határig, senki sem regisztrálta őket, holott Magyarország a schengeni külső határok őrzője. Többen felvetették, nem kizárt, hogy a magyar hatóságok szándékosan terelték az illegális migránsokat a választás előtt álló Szlovákiára. Még Peter Pčolinský az Orbán-kormánnyal különben nem ellenséges jobboldali populista Sme rodina képviselője is konkrétan azt állította, hogy a magyar hatóságok tudtával történik mindez, és azzal vádolta meg Magyarországot, hogy „célzottan és tudatosan veszélyezteti az Európai Unió többi részét, így Szlovákiát is”. Azt állította, hogy a szlovák rend­őrök úgy gondolják, a magyar hatóságok utasítást kaptak arra, hogy ne tartóztassák fel a Szlovákia felé tartó menedékkérőket.

A magyar kormányt bíráló szlovák politikusok rendre felvetik azt is, hogy a jelenség minden bizonnyal nem független attól, hogy Magyarország több mint 1400 embercsempészt engedett ki a börtönökből.

A Smer az Ódor Lajos vezette hivatalnokkormányt tette felelősség a helyzetért. Fico azzal érvel, hogy azért növekedett meg a Szlovákiába belépő illegális migránsok száma, mert ott regisztrálják őket és „némi” ellátást is kapnak. Az Ódor-kabinet „mindent megtesz azért, hogy minél több migráns jusson Szlovákia területére”, állította Fico, aki a szlovák–magyar határ mielőbbi lezárását követeli és rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett csütörtökre.

Az Orbán-kormány által egyedüli szlovákiai magyar képviseletként elismert Szövetség párt gyakorlatilag ugyanezt állítja, a magyar nemzetiségű miniszterelnököt hibáztatja. Gyímesi György, aki korábban Igor Matovic pártjának volt a képviselője, de most a Szövetség jelöltjeként indul, ugyancsak a magyar–szlovák határ lezárását követelte. (Emlékeztetőül: Gyímesi listára vétele volt az utolsó csepp a magyar egységpárt poharában, az ő listára vétele miatt lépett ki a Híd a Szövetségből.)

Pálinkás Éva, a Szövetség szóvivője pedig a TASRR szlovák nemzeti hírügynökségnek azt nyilatkozta, „a migrációs probléma azt bizonyítja, hogy a kormányt (Ódor-kormányt) nem érdeklik a magyarlakta dél- és kelet-szlovákiai régiók”.

Simon Zsolt, a Magyar Fórum vezetője viszont az Orbán-kormányt hibáztatja, állítva, hogy nem véletlen jelenségről van szó. Úgy fogalmazott „Vannak olyan információink, hogy a szerb–magyar határon a menekültek bizonyos időközönként lehetőséget kapnak arra, hogy tömegesen, autókkal átlépjék a határt. Az pedig tény, hogy tömegesen, egy időben jelennek meg a szlovák–magyar határon…. Ha a szlovák rend­őrség meg tudja őket állítani néhány kilométerre a határtól, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy egy egész országon hogyan tudnak észrevétlenül átjutni?”, tette fel a költői kérdést a szlovákiai magyar politikus.

Sólymos László, a mostani választáson a Mikulás Dzurinda volt miniszterelnök új pártjával, a Kékekkel közösen induló Híd elnöke pedig egyenesen arra utalt, hogy az Orbán-kormány így próbálja segíteni Fico kampányát. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „ha a magyar kormány ezzel akarná segíteni Robert Fico pártját, a Szövetséget és a szélsőséges Republikát, nem viselkedne másként”. A Híd politikusa szerint a szlovák–magyar határon kialakult állapotok kísértetiesen hasonlítanak a korábban a lengyel–belarusz határon kialakult helyzetre, amelyet Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az Európai Unió belső határainak destabilizálására tett kísérletnek nevezett. Egyben felhívta a Szövetség képviselőit, szólítsák fel „stratégiai partnerüket”, az Orbán Viktor vezette Fideszt, hogy Magyarország ne próbálja meg befolyásolni a szeptemberi parlamenti választás kimenetelét.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy Zuzana Caputová államfő is tárgyalni fog Novák Katalinnal az illegális migránsok számának megugrása miatt. Caputová nem vádolta hazánkat, de leszögezte: „Számos migráns Magyarországról érkezett Szlovákiába, és tény, hogy minden gond nélkül jutottak át a határon” és ő is megemlítette a szabadon engedett embercsempészeket.

Hamran István szlovákiai országos rendőrfőkapitány hétfőn sajtóértekezleten jelentette be, hogy nem zárják le a magyar–szlovák határt. Ez lehetetlen a schengeni kódex miatt is, de amiatt is, mert a szlovák rendőrségnek megfelelő eszközei és kapacitásai sincsenek erre.

A rendőrfőnök kitért arra is, hogy a szlovák és a magyar rendőrség szeptember elsején aláírta az együttműködési megállapodás kiegészítését, mert a szlovák fél eddig nem vehetett részt Magyarország teljes területén a migráció ellen hozott intézkedések végrehajtásában. Az új megállapodás szerint viszont a közös járőregységek Magyarország területére is kiterjesztik tevékenységüket. A rendőrség közleménye szerint ettől azt várják, hogy fokozza az együttműködés hatékonyságát, „főleg a nyugat-balkáni útvonalról Magyarország, majd Szlovákia területére érkező illegális migráció elleni küzdelem terén”.

Hamran hétfői sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy az illegális migráció jelentősen megnőtt egész Európában. Hangsúlyozta, hogy a szlovák rendőrség monitorozza a helyzetet, és a migránsok személyazonosságát az adatbázisok segítségével is ellenőrzik. „Az egyetlen állam vagyunk, amely minden egyes illegális migránst nyilvántartásba vesz” – szögezte le.

A folyamat végén a szír és az afgán állampolgárokon kívül adminisztratív módon mindenkit ki lehet utasítani. „Az ő kiutasításuknak adminisztrációs akadályai vannak, az Európai Unió döntése nyomán” – mondta.