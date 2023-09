nepszava.hu;

Ferencváros;adásvétel;Eintracht Frankfurt;Lisztes Krisztián;2024;

2023-09-05 21:23:00

Lisztes Krisztiánt megvette az Eintrach Frankfurt

A Ferencváros 18 éves csatára öt éves szerződést írt alá, korábbi sajtóhírek szerint a futballista vételára elérheti a tízmillió eurót.

Szenzációs üzlet, újabb Fradi-futballista egy európai top bajnokság csapatában – ezzel a felütéssel harangozta be a Ferencvárosi Torna Club hivatalos oldala, hogy eladta a 18 éves Lisztes Krisztiánt, saját nevelésű támadóját a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurtnak. A tranzakcióról részleteket nem közöltek, de azt leszögezték, hogy a megállapodás értelmében Lisztes csak 2024 nyarán csatlakozik a 2022-es Európa Liga-győztes együtteshez, addig az új szerb vezetőedző, Dejan Sztankovics és a Fradi rendelkezésére áll.

Lisztes Krisztián új csapata egyszeres Bundesliga-bajnok, ötszörös DFB-kupa-győztes, valamint kétszeres UEFA-kupa-/Európa Liga-első. A hivatalos közlemény nem említ vételárat, de a Nemzeti Sport korábbi, még a frankfurti ajánlatról szóló hírében több mint tízmillió eurós vételárról írt. A Frankfurt közösségi oldalain olvasható bejegyzés szerint a német csapathoz öt évre írt alá a fiatal játékos.

– Ifjabb Lisztes Krisztián 2005. május 6-án született Budapesten. Édesapja, a korábbi magyar válogatott középpályás, Lisztes Krisztián, aki három időszakban (1993-1996, 2008, 2011-2012) szolgálta a zöld-fehéreket, amellyel kétszeres bajnok és kupagyőztes volt, és tagja volt 1995-ös BL-csapatuknak – írták megjegyezve, hogy a Fradi utánpótlásába 2017-ben bekerülő „kis Lisztes” 2021. július 22-én, 16 évesen kötött profi szerződést az FTC-vel.

A leendő Bundesliga-játékos a magyar bajnokságban, az NB I-ben 2022. május 14-én a Gyirmót ellen, Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt mutatkozott be, ezzel tagja lett 33. bajnoki címét szerző gárdának. A következő szezon elején a Shamrock Rovers elleni idegenbeli Európa Liga-playoff-meccsen debütált a nemzetközi porondon is, majd Gera Zoltán irányítása alatt a magyar U21-es válogatottban is bemutatkozott Szlovákia ellen rögtön győztes góllal.