Rosznáky Emma;

könyvkereskedés;Libri;

2023-09-07 13:02:00

Több szerző is cenzúrára gyanakodott, miután visszakapta a Libriben árusított könyveit, de más áll a háttérben

A csekély példányszámban értékesített kötetek forgalmazásától elállhat a terjesztő: a termékek raktározása költségekkel jár, és a kereskedők a meglévő raktárkapacitást figyelembe véve gazdálkodnak a könyvállománnyal.

„Sorra postázzák vissza a szerzők Libriben árusított könyveit – visszatér a Három T?” – címmel jelent meg cikk a kecskeméti kecsup.hu-n, melyben a híroldal olyan szerzőkről számol be, akik értetlenkedve fogadták a tényt, hogy visszakapták könyveiket a kiadóiktól. Marosi Nikolett kecskeméti író volt az első, aki egy internetes szerzői csoportban megosztotta történetét másokkal, aztán kiderült, hogy nem ő az egyetlen, aki a közelmúltban így járt: Marosi Nikolett (Szakadék – Csak hiszed, hogy kommunikálsz) mellett Csapó Ádám (Hotel California), Gombos László (A Hidegháború és még 30 év) és az álnéven író S.A. Locryn (Edinburgh kék fényei) a közelmúltban szintén több példányt visszakapott műveiből. Az írások nem a Libri cégcsoport kiadóinál jelentek meg, azonban a könyveket a Libri forgalmazta.

A szerzők cenzúrára gyanakodtak, mivel a könyvekben megjelenik a mostani rendszer kritikája, S.A. Locryn könyve pedig transznemű férfiakról szól, az elmúlt hónapok fóliázási botránya pedig arra engedte következtetni az írókat, hogy a kormányközeli MCC tulajdonába került Libri Csoport a könyvek tartalma miatt cenzúrázta a szóban forgó köteteket és inkább visszaküldte azokat a szerzőknek. Az említett írók azt állítják, a kiadójuk sem tud választ adni a visszahívás okaira. Megkerestük az üggyel kapcsolatban a Libri-Bookline Zrt. sajtóosztályát. Elmondásuk szerint a cikkben említett könyvek visszaküldése, visszaáruzása általános könyvkereskedelmi gyakorlat.

– írták. Hozzátéve: Marosi Nikolett Szakadék című könyvét 2021 februárjában bocsájtotta a Libri rendelkezésére a beszállító nagykereskedelmi partner, amelyből mindössze néhány példányt értékesített a könyvkereskedő.

A cikkben említett többi könyv esetében is az alacsony példányszámú eladás miatt állt el az értékesítéstől a Libri, nem a tartalom miatt. A könyvek visszaküldéséről, visszaáruzásáról a Libri minden esetben értesíti a kiadót vagy az adott könyv nagykereskedelmével foglalkozó partnert (jelen esetben a Media Nova Kft.-t). Ez a cikkben említett könyvek esetében is megtörtént. A történtek tehát nincsenek összefüggésben a tulajdonosváltással és a 2021-ben életbe lépett, gyerekkönyvek forgalmazását is szabályzó törvénymódosítással, kizárólag pénzügyi, kereskedelmi döntést hozott a Libri könyvkereskedő.

A Libri sajtóosztálya válaszában azt is megemlítette, azon kötetek esetében is lehetőség van a vásárlásra, amelyek nincsenek raktáron. Ha az érdeklődő igénylést ad le egy bizonyos könyvre, és a kiadónak vagy a nagykereskedelmi partnernek van rendelkezésre álló példánya, akkor azt a Libri jelzi a vásárlónak, aki megvásárolhatja a kötetet.