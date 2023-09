nepszava.hu;

2023-09-07 19:05:00

Már a Készenléti Rendőrség nyomoz a Péterfy Sándor Utcai Kórházban talált titokzatos halottak ügyében

Felvetődhet a méltatlan körülmények között tárolt létszám feletti holttestekkel kapcsolatban akár az emberi test tiltott felhasználásának bűntette is.

Büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, de a nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség bővebb tájékoztatást az ügyben nem ad – írja a Magyar Nemzet a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház patológiáján két, méltatlan körülmények között talált holttest ügyében érdeklődésükre az ORFK kommunikációs szolgálatán kapott válaszra hivatkozva. Az egyelőre ismeretlen elhunytak földi maradványainak nincs nyoma a halottak nyilvántartására szolgáló könyvben.

A Népszava is beszámolt vasárnap az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közleménye nyomán, hogy Kökény Zoltán, az egészségügyi intézmény főigazgatója 2023. augusztus 31-én megszüntette a kórház boncmesterének és boncsegédjének munkaviszonyát. A létszámfeletti halottakra a munkakörök átadás-átvételekor bukkantak. Kökény „a szakmai szabálytalanság körülményeinek teljeskörű tisztázása érdekében belső vizsgálatot rendelt el és bejelentést tett a rendőrségen”. Akkor azt is közölték, hogy a főigazgatóság a szakmai vizsgálat lezárásáig az ügyről további tájékoztatást nem ad.

Egyelőre tehát nem tudni, hogy az elbocsátott boncmesternek és segédjének van-e köze a bűncselekményhez, de a Magyar Nemzet feltételezése szerint akár emberi test tiltott felhasználása bűntettének gyanúja is felvetődhet. Mindenesetre a nyomozásnak egyelőre azt kell tisztáznia kell, hogy kik voltak és hány éves korban haltak meg , megvannak-e a szervei a méltatlan körülmények között tárolt holttesteknek, illetve azt is, hogy egyáltalán honnan kerültek az intézménybe, ha nem szerepeltek a nyilvántartásban. Arra is fényt kell deríteni, hogy miben haltak meg, történhetett-e emberölés.