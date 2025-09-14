Úgy fest, hogy ez egy olyan díj, amelyért magasabb színvonalú ellátás jár.
E szerint a Nébih jelentése megtévesztő.
A főpolgármester mindezt arra reagálva közölte, hogy a Péterfy Sándor Utcai Kórházban csótányokat videózott a Tisza Párt európai parlamenti képviselője.
Az intézmény most a fővárosi önkormányzatra mutogat csótányügyben, de továbbra is tagadja, hogy a közösségi médiában terjesztett képek és leírások megfelelnének a valóságnak.
A Tisza Párt EP-képviselője és egészségügyi szakpolitikusa személyesen látogatott el az egészségügyi intézménybe, miután hazugsággal vádolták.
Bár az egészségügyi intézmény szerint jelenleg ez a probléma nem áll fenn, a Tisza Párt EP-képviselője azt állítja, a képeket kórházi dolgozók küldték neki, és több alkalmazott is megerősítette, hogy mostanában készültek.
Sokkoló fotókat közölt a tiszás egészségügyi szakpolitikus.
Nem csak a munkájukat végző riportereket, de néhány beteget is sikerült távol tartaniuk.
A Népszava információi szerint a főigazgató posztra ő volt az egyetlen pályázó.
Emberi test tiltott felhasználása miatt.
Felvetődhet a méltatlan körülmények között tárolt létszám feletti holttestekkel kapcsolatban akár az emberi test tiltott felhasználásának bűntette is.
Rendőrségi eljárás is indult az ügyben.
Ezt Rétvári Bence államtitkár közölte a DK-s Oláh Lajos kérdésére válaszolva.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság megerősítette a hírt.
Korábban egy rendkívüli főorvosi értekezleten a jelenlévők bizalmi szavazással tették nyilvánvalóvá bizalomvesztésüket az új főigazgatóval szemben.
Az ok nem más, mint orvoshiány.
A folyamat akár nyárig is húzódhat.
A Péterfy-kórházban és az Országos Baleseti Intézetben biztosított az ellátás.
A traumatológusok legalább annyi óradíjat szeretnének maguknak, mint amennyit az aneszteziológusok kapnak.
Civil megmozdulást szervezett tegnap este a Mi Kórházunk csoport a Péterfy Sándor Utcai Kórház főbejáratához, hogy mécsesekkel tiltakozzanak az intézmény beharangozott bezárása ellen.
Az Orbán-kormány ismét előkészítetlenül, előzetes szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül akar döntéseket hozni az egészségügyben - írta a DK közleményében, amiben bejelentették, hogy aláírásgyűjtésbe kezdenek a Péterfy kórház megmentéséért.
Felmondott az a Péterfy Sándor utcai kórházban dolgozó nővér, aki néhány hete a Házon kívül című műsorban beszélt az egészségügyi intézményben uralkodó áldatlan állapotokról. Sándor Mária szerint a kórháztól hónapok óta nem kapta meg túlórái után járó fizetését, de a riportban beszámolt a nővérek túlterheltségéről is.
A mentők országszerte több mint kétezer, ebből a fővárosban ötszáz riasztást kaptak szilveszter éjjel. A tűzoltókat elsősorban a tűzijáték okozta esetekhez hívták. Szokásosan telt a szilveszter éjszaka a Péterfy Sándor utcai Kórház toxikológiai osztályán. A szilveszteri bulizással összefüggésben nem volt súlyos esetük.
A főváros utcáin hömpölygött a víz, a járdákon és az utakon is több, bizonytalan mélységű tócsa alakult ki. Az Andrássy úti palota földszintje is beázott, tető továbbra sincs, a lakók fóliával védik megmaradt értékeiket. Az eső elől a 4-es metró sem nyújthat menedéket, a peronon várakozó utasok fejére csöpög a víz. Vidéken sem jobb a helyzet: több település is megközelíthetetlenné vált, több mint 200 embert kellett kitelepíteni, a maróci víztározónál a gát is megcsúszott.
A nagy esőzés miatt szivattyúzni kell a vizet a fővárosi Péterfy Sándor utcai kórház pincéjéből - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.
Várhatóan emelkedik idén a kábítószer miatt kórházba kerülők száma az előző évekhez viszonyítva - mondta Zacher Gábor toxikológus egy, a rendőrséggel közösen tartott hétfői sajtótájékoztatón. Hozzátette: az idén 2200-ra tehető a kábítószer miatt kórházba kerülők száma, ami növekedés a tavalyi mintegy 2000-hez és a tavalyelőtti 1800-hoz képest.