Égszakadás Budapesten

A főváros utcáin hömpölygött a víz, a járdákon és az utakon is több, bizonytalan mélységű tócsa alakult ki. Az Andrássy úti palota földszintje is beázott, tető továbbra sincs, a lakók fóliával védik megmaradt értékeiket. Az eső elől a 4-es metró sem nyújthat menedéket, a peronon várakozó utasok fejére csöpög a víz. Vidéken sem jobb a helyzet: több település is megközelíthetetlenné vált, több mint 200 embert kellett kitelepíteni, a maróci víztározónál a gát is megcsúszott.