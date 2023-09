P. L.;

Orbán Viktor;nyaralás;Adria;Ungár Péter;

2023-09-08 09:24:00

Ungár Péter testvérének adriai villájában nyaralt Orbán Viktor

Pedig korábban arra utalt, hogy egyáltalán nem is volt nyaralni.

Ungár Péter LMP-társelnök testvérének horvátországi nyaralójába mehetett üdülni Orbán Viktor miniszterelnök - legalábbis erről tanúskodik egy rövid videófelvétel, amit a Gulyáságyú Média szerzett meg.

A felvételen épp az Adriai-tengerből kimászó miniszterelnök látható. A Gulyáságyú Média felvételt eljuttató olvasója azt állította, hogy az 2023. augusztus 11-én dél körül készült Abbáziában, ezt a portál némi ellenőrzés után hitelesnek találta.

A felvétel érdekességét elsősorban az adja, hogy Orbán Viktor a kormányzati narratíva szerint nem is ment nyaralni az idén. Már amennyiben kulcsminiszternek tartja magát, ugyanis augusztus 18-án a Kossuth rádióban például azt mondta: „látja, hogy nyáron sem áll meg az élet meg a munka, ilyen nehéz gazdasági helyzetben a nyaralás nem engedhető meg néhány kulcsminiszter számára, úgyhogy dolgozunk.”

Arra, hogy ennek ellenére a miniszterelnök azért mégis megejtett egy nyaralást, az is utal, hogy augusztus 8-a és 15-e között nem szerepelt a nyilvánosságban, Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök pedig nem válaszolt az arra vonatkozó kérdésre, hogy augusztus 7-e és 16-a között a miniszterelnöknek volt-e bármilyen hivatalos programja, és ha igen, mik ezek.

Ungár Péter viszont megerősítette, hogy az említett ingatlan valóban a nővéréé, hozzátéve, neki nincs beleszólása abba, hogy kik nyaralhatnak ott. „A magyar politika egyik elég részletesen kitárgyalt mozzanata, hogy édesanyám és a miniszterelnök szoros viszonyt ápolnak egymással, a miniszterelnök ennek keretében például édesanyám (Schmidt Mária - a szerk.) budapesti házában is viszonylag gyakran megfordul” - fogalmazott az LMP társelnöke, azt is kiemelve: „továbbra is rendületlenül bízom abban, hogy olyan országban élünk, ahol a választók nem az alapján ítélnek meg, hogy a családtagjaim mit tesznek, hanem az alapján, hogy én mit teszek és mondok.”