Orbán Viktor;Adria;Momentum;Ungár Péter;

2023-09-08 10:03:00

Betámadta a Momentum Ungár Pétert Orbán adriai nyaralása miatt

Kele János közölte, aki a Fidesz rendszerének haszonélvezője vagy szekértolója, az nem biztos, hogy a rendszer ledöntésében érdekelt.

Mint beszámoltunk róla, egy kiszivárgott videófelvétel tanúsága szerint Ungár Péter LMP-társelnök testvérének horvátországi nyaralójába mehetett üdülni Orbán Viktor miniszterelnök, miközben a nyilvánosságban a kormányfő azt sugallta, hogy idén nem ment nyaralni.

Alighogy ez kiderült, a Momentum nekiugrott a témában Ungár Péternek. Kele János, a párt elnökségi tagja a Facebookon azt írta: „Mellébeszélések helyett Ungár Péter azonnal tisztázza magát, hogyan fordulhat elő, hogy Orbán a tengerparti Ungár-villában nyaral. Öntsünk tiszta vizet a pohárba: aki a Fidesz rendszerének haszonélvezője vagy szekértolója, az nem biztos, hogy a rendszer ledöntésében érdekelt.”

Kele János ezt követően pedig feltette a kérdést, mi a helyzet Orbán Viktor korábbi kijelentésével, miszerint a jelen gazdasági helyzetben nincs nyaralás.

Ungár Péter egyébként korábban reagált a témában: megerősítette, hogy az említett ingatlan valóban a nővéréé, hozzátéve, neki nincs beleszólása abba, hogy kik nyaralhatnak ott. „A magyar politika egyik elég részletesen kitárgyalt mozzanata, hogy édesanyám és a miniszterelnök szoros viszonyt ápolnak egymással, a miniszterelnök ennek keretében például édesanyám (Schmidt Mária - a szerk.) budapesti házában is viszonylag gyakran megfordul” - fogalmazott az LMP társelnöke, azt is kiemelve: „továbbra is rendületlenül bízom abban, hogy olyan országban élünk, ahol a választók nem az alapján ítélnek meg, hogy a családtagjaim mit tesznek, hanem az alapján, hogy én mit teszek és mondok.”