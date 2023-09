Szalai Anna;

Budapest;költségvetés;ötletpályázat;

2023-09-09 11:06:00

Randióra és közgrill – Akadnak rendhagyó ötletek a főváros közösségi költségvetésében

Főleg kerékpáros és zöldítő projektekkel változtatnának Budapest arculatán, előkelő helyen állnak az újabb védett biciklisávokra vonatkozó javaslatok.

A közösségi költségvetés nyertes projektjeként, az Újjáéledő sugárutak program keretében épült meg a nagy vihart kiváltó Üllői és Váci úti védett bringasáv. A viták ellenére is garantálható azonban folytatás: már tart a közösségi költségvetési szavazás idei fordulója és Balogh Samu kabinetfőnök szerint előkelő helyen állnak az újabb védett biciklisávokra vonatkozó javaslatok. A fővárosi politikus szerint a budapestiek igénylik a biciklisávokat.

A közösségi költségvetés módszere a brazil Porto Alegre városából származik, a modell az elmúlt évtizedekben világszerte elterjedt. Nyugat-Európában már régóta alkalmazzák. Párizsban annyira nagy siker volt, hogy megkétszereznék a fejlesztési költségvetésen belüli arányát. Budapesten ugyan nem jelentkezett a módszer francia „gyermekbetegsége”, miszerint egyes témakörök – Párizsban történetesen az oktatási célú javaslatok – kiszorítják a többit, de azért látszódnak bizonyos trendek. Budapesten kevéssé vitaható módon a kerékpáros közlekedést segítő projektek mellett a zöldítés, a zebrafestés és a nyilvános illemhelyek ügye számít slágertémának. A zöldítés témakörét kicsit meg is segítette a főváros azzal, hogy külön kategóriát nyitott ezeknek a javaslatoknak, miközben a többi kategóriában szintén versenyezhetnek ilyen projektek. Így aligha meglepő, hogy 30 javaslat is érkezett ebben a témában. Nem sokkal marad el mögötte a kerékpáros tematika a 25 projekttel, míg a harmadik leggyakoribb ötlet a zebrafestés.

Nem volt ez másként az előző években sem. Tavaly az aktív és fenntartható közlekedés fejlesztése, így a kerékpáros infrastruktúrával és az akadálymentes gyalogos közlekedéssel kapcsolatos ötletek voltak a legnépszerűbbek. A főváros 18 ötletet valósít meg a tavalyiak közül. A közterületi gyalogos terek árnyékolására, a körúti kerékpáros közlekedést megkönnyítő fejlesztésekre 50-50 millió forintot fordítottak. Zöld növényzet telepítésére és közösségi kertek létrehozására mintegy 180 millió forintot biztosít, de a megvalósítás különböző stádiumában vannak olyan ötletek is, mint a köztéri vécék, gyermek- és nyugdíjas napközik és közösségi, „szereld magad” műhelyek is.

A korábbi években is a védett kerékpársávok, megújuló parkok és zöldfelületek kapták a legtöbb szavazatot, bár épültek ivókutak, születtek graffiti falak, közösségi terek is a közösségi költségvetés 2020-as indulása óta. Az első évben körülbelül 13 ezer, a második évben mintegy 22 ezer szavazat érkezett, és a nyertes projektek megvalósítására minden évben egymilliárd forintos keretet biztosított a Fővárosi Önkormányzat. Így van ez most is, a 2023-as keretösszeg elköltéséről szeptember 30-ig lehet dönteni.

Az idei szavazás Helyi kis ötletek kategóriájában szerepel például a III. kerületi Gőtés tó rendbetétele. A Helyi nagy ötletek között az Örs vezér tere fűvel-fával borítása vezet fölényesen, az Esélyteremtő Budapestnél a szükség a legnagyobb úr: a legyen még több nyilvános vécé projekt az egész szavazás legtöbb szavazatát gyűjtötte be szeptember elejére. Míg a Nyitott Budapest témakörben a védett kerékpársávok kialakítása vezet toronymagasan. A zöld Budapest kategóriában pedig a „beton helyett fák” gyűjtőötlete látszik befutónak.

A fentieken túl akad néhány eredeti ötlet is, bár ezeknek vélhetőleg esélyük sincs a győzelemre. Köztük például a Blahán felállítandó randiórának, ahol a köztéri napóra találkozási pontként működhetne. A legtöbb érdekes felvetés egyébként a Nyitott Budapest témakörben lelhető fel. Így például az üres kirakatok művészeti, társadalmi célra való hasznosítása, vagy éppen szabadtéri grillezők telepítése városszerte. A fővárosi tereken, közterületeken, parkokban utcazenepontok kijelölése is érdekes felvetés, de akad aki inkább közzongorákat helyezne ki, játsszon rajta, aki akar. Míg mások az angol Speakers' Cornert irigyelték el és annak mintájára jelölnének ki nyilvános szónoklati helyet valamelyik budapesti parkban. De felmerült a hajdanvolt Vidámparkra emlékező szabadtéri kiállítás is, míg más a Városmajor parkjának felújítására kérne pénzt, ha már Lázár János „Soha! Nem!” felkiáltással törölte a megvalósuló állami beruházások közül. De úgy tűnik, most sem kap esélyt a projekt.