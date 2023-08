nepszava.hu;

közösség;költségvetés;Karácsony Gergely;főváros;szavazás;ötletek;

2023-08-31 16:16:00

Elindult a fővárosi közösségi költségvetési szavazás, egymilliárd forint felhasználása a tét

Karácsony Gergely azzal buzdítja a budapestieket szavazásra, hogy a korábbi voksolások alapján több minden megvalósult, így lettek oszlopokkal védett kerékpársávok és ivókutak is.

Az elmúlt évek sikerei után idén ismét szavazhattok a közösségi költségvetés ötleteire, Idén is rengeteg fantasztikus ötlet érkezett be a pályázatra, most rajtatok áll, hogy melyikeket valósítsuk meg – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, emlékeztetve, hogy a korábbi elképzelések ötletek alapján már elkészültek például a védett kerékpársávok, ivókutak, kerékpártámaszok és egy graffiti fal is.

A főváros a közösségi költségvetés keretében 1 milliárd forintos keretből valósítja meg a lakosok által beadott ötletek közül azokat, amelyek a legtöbb szavazatot kapják. Ez már a harmadik ilyen lehetőség, és szavazni minden Budapesten élő vagy dolgozó/tanuló, 16. életévét betöltött magánszemély jogosult, aki regisztrál az otlet.budapest.hu oldalon vagy felkeresi valamelyik személyes szavazópontot: személyesen a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárakban, a Főpolgármesteri Hivatal központi ügyfélszolgálati irodájában, az idősek információs pontján, és utcai kitelepüléseken lehet szavazni.

Az online és offline beérkezett szavazatok összesítését követően kategóriánként a legtöbb szavazatot kapott ötletek valósulhatnak meg a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. Ha a legmagasabb pontszámú ötletek nem töltik ki pontosan a keretösszeget, úgy a maradék összegek összevonva is felhasználhatók a kategóriák soron következő két-két ötletének valamelyikére a főpolgármester döntése alapján. – Az idei évtől minden megvalósítandó ötletnek el kell érnie egy minimum szavazati küszöböt, amely „az Esélyteremtő, Nyitott és Zöld Budapest ötleteknél 1000, a Helyi kis és Helyi nagy ötleteknél 500 szavazat”.

A mostani ötletek tárháza is igén széles, hiszen az otlet.budapest.hu gyűjteménye szerint csaknem 600 elképzelést, javaslatot küldtek be, de nem mind került a szavazólapra, és volt olyan, amelyik szakmai jóváhagyást sem kapott amelyekre szeptember 30-ig, összesen öt kategóriában lehet voksolni. Néhány kiragadott példa szerint van, aki az iskolák környékét a reggeli és délutáni órákban autómentessé tenné, más minden egyirányú utcában lehetővé tenné, hogy a kerékpárosok szembe menjenek a forgalommal, egy elképzelés Budapest fényszennyezését csökkentené, gyengébb, tompább ledégőkkel, de olyan is akad, aki szerint ingyenesen használható, közösségi barkácsműhelyeket, a hajléktalanok számára köztéri tárolószekrényeket kellene létrehozni.