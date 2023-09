Á. B.;

Románia;Ukrajna;drón;orosz megszállás;

2023-09-10 15:44:00

Bekérették Bukarestben az orosz ügyvivőt a Romániában becsapódó drónok miatt

A határtól pár száz méterre hajtanak végre támadásokat a megszállók, amelyekből Románia is egyre többet érzékel.

Bekérették a külügyminisztériumba szombaton az Orosz Föderáció bukaresti nagykövetségének ügyvivőjét, miután Románia területén, az ukrán határ közelében drónok maradványait találták meg - adta hírül az Agrepres román közszolgálati hírügynökség.

Iulian Fota stratégiai ügyekért felelős államtitkár tolmácsolta Bukarest tiltakozását a történtek miatt. Egyúttal elítélte, hogy az orosz erők rendszeres, indokolatlan és kegyetlen támadásokat intéznek az ukrán lakosság és a polgári infrastruktúra ellen - többek között a Duna partján, közel a román határhoz, amely veszélyezteti a közelben élő román állampolgárok biztonságát. Emellett határozottan felszólította az orosz felet, hogy hagyjon fel az ukrán lakosság és infrastruktúra elleni akciókkal, amelyek veszélyt jelentenek a román lakosságra nézve.

A védelmi tárca szombati közlése szerint a román haditengerészet katonái a Tulcea megyei Plauru településtől mintegy két és fél kilométerre olyan drónok maradványaira bukkantak, amelyeket rendszeresen használ az orosz hadsereg.

Az interneten korábban több olyan felvétel is elterjedt, amelyeket román oldalról vettek fel. Ezeken hatalmas robbanások láthatóak és hallhatóak. A helyzet azért is roppant kritikus, mivel a Duna középvonalán húzódik a román határ, amely egyben az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) is a határa. Így az oroszok lényegében pár száz méterre az atlanti védelmi szövetség szélétől hajtanak végre támadásokat. Szakértők szerint ugyanakkor nincsen semmiféle jele annak, hogy katonai agresszió készülődne Románia ellen.