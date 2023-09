Á. B.;

Orbán Viktor;Horvátország;nyaralás;Hadházy Ákos;Ungár Péter;

2023-09-10 18:56:00

Ungár Péter: ha ezt a logikát alkalmazza a radikális ellenzék, akkor nem kétharmad lesz a következő választáson, hanem négyötöd

Tovább üti egymást az LMP társelnöke és Hadházy Ákos.

„Én szóba állok mindenkivel, a fideszesekkel is. Én nem gyűlölök parancsra senkit, akkor se, ha ez népszerűtlen. Az egész nyaralás-ügyben az én szerepem egy lényegtelen dolog, egy szurikáta, ami elvonja a figyelmet a fontos társadalmi kérdésekről” - jelentette ki vasárnap délutáni Facebook-bejegyzésében az LMP társelnök-frakcióvezetője.

Ungár Péter azt követően nyilvánult meg, hogy Hadházy Ákos annál a horvátországi villánál készített videót, ahol Orbán Viktor horvátországi nyaralását tölthette. Az ingatlan egyébként Ungár Péter nővérének tulajdona.

„Nagyon kíváncsi vagyok, hogy elszigetelődik-e Ungár Péter az ellenzéken belül. Ha egy picit is normálisan működik még az ellenzék, van efelől kétségünk, akkor nyilvánvaló, hogy el fog szigetelődni Ungár Péter az ellenzéken belül, és nem hiszem, hogy aki kicsit is ad magára, az ezentúl szóba áll vele, vagy egy kicsit is komolyan veszi azt, amit mond” - fogalmazott a független országgyűlési képviselő.

Az LMP társelnöke azt mondta, már évekkel ezelőtt, többször, érdemben nyilatkozott arról, hogy 2006-ban megörökölt egy részvénytársaságot. A BIF Nyrt. bevételének töredéke származik állami megrendelésekből, ha ettől NER cég a BIF, akkor a magyar vállalkozások többsége NER cég, ha ezt a logikát alkalmazza a radikális ellenzék, akkor nem kétharmad lesz a következő választáson, hanem négyötöd - vélekedik. Hangsúlyozta, amennyiben valami tényleges hibát vétett, vagy helytelen döntést hozott az ne beszéljen vele és szakítsa meg vele a kapcsolatot - eleget téve mindannak, amit a „radikális ellenzék sztárja” szeretne.

Ungár Péter azt hangoztatta, Hadházy Ákos egy egyszemélyes egyház belső konfliktusokkal, egy morális vátesz, egy önmaga által felkent ítész. Ilyen emberekkel nem lehet politikai közösségeket építeni. Nem véletlen, hogy soha nem fog pártot alapítani, neki nem közösség kell, csak saját maga, nem érdekli semmi más, csak a moralizálás.

„És most egy fontos üzenet jön azoknak, akik ide fogják írni, hogy »NER-oligarcha« és áruló: Önök egy kisebbség ebben az országban. Önöknek nagyon sok párt politizál. Válasszanak közülük. Rengeteg ember van, a többség, akik szerint a magyar közélet nem lehet két egymásra okádó gyűlöletkisebbség túsza. Én az ő képviseletükre jelentkeztem” - fogalmazott. Egyúttal jelezte, soha nem fogja megtagadni családját, készítsen akármennyi videót Hadházy Ákos, kommenteljenek a rajongói akárhányszor a posztjai alatt.

- zárta sorait Ungár Péter.