2023-09-10 19:18:00

Már 2100 felett a marokkói földrengés halálos áldozatainak száma

Továbbra is félő, hogy az idő előrehaladtával ez a szám még tovább fog emelkedni.

Meghaladta a kétezret a marokkói földrengés halálos áldozatainak száma, a legfrissebb vasárnapi közlés szerint már 2122 halottról tudni - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A marokkói televízió a belügyminisztériumra hivatkozva azt jelentette, hogy 2421 sérültet tartanak számon. A legtöbb áldozatot, 1351 halottat a közép-marokkói Al-Hauz tartományból jelentették, ahol a földrengés epicentruma is volt.

Korábbi jelentés szerint még 2012 halottról lehetett tudni, továbbá 2060 sérültről, akik közül 1404-en válságos állapotban voltak. „A mentési munkálatok jelenleg is zajlanak, a hatóságok kitelepítik a veszélyeztetett régiókban élőket” - olvasható a tárca korábbi közleményében.

Nasszer Dzsabúr, a marokkói geofizikai intézet vezetője szerint a mentési munkálatokat tovább nehezítette a vasárnap reggeli órákban egy utórengés. Ennek erősségét az amerikai földtani intézet (USGS) 3,9-es erősségűre tette. A földmozgás fészke 80 kilométerre délnyugatra volt Marrákestől. A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) időközben bejelentette,

Az országot péntek éjjel rázta meg a rabati székhelyű geológiai központ szerint 7-es erősségű rengés, amelynek epicentruma a közép-marokkói Al-Hauz tartományban, Marrákestől 72 kilométerre délnyugatra volt. Az USGS 6,8-as erősségűnek mérte a földmozgást. A belügyi tárca közlése szerint a halottak nagy részét, 1293 embert a Magas-Atlasz-hegységben lévő al-Hauzban, illetve, 452 embert, a közelben lévő Tarudantban találták. Al-Hauzban a hadsereg tábori kórházat hozott létre - tudatta a MAP marokkói hírügynökség.

Az epicentrumhoz legközelebb eső városban, Marrákesben több történelmi jelentőségű épület megrongálódott, az UNESCO világörökségi listáján is szereplő belvárosban egy mecset minaretje leomlott. „Marokkónak hatalmas szüksége van a segítségre, és nem csupán az elkövetkezendő egy-két hétben. Hónapokban, sőt, években számolunk” - szögezte le Hossam Elsharkawi, a Nemzetközi Vöröskereszt közel-keleti és észak-afrikai irodavezetője.

Mindeközben fogytán az idő, ami a túlélők keresését illeti. Szakértők egy 72 órás időablakról beszélnek, amelynek keretében még nagy valószínűséggel túlélőket találhatnak. A TV 2M helyi televízi szerint egy kistelepülés gyakorlatilag teljesen megsemmisült Sisava tartományban. Eddig a helyszínen 65 halottat találtak, akiket tömegsírban fognak elhelyezni.

A Hespress helyi hírügynökség szerint a hatóságok drónokat is bevetnek a holttestek utáni keresésben. Vasárnap érkezett meg a spanyol hadsereg 56 fős vészhelyzeti segítségnyújtó egysége is az észak-afrikai országba, hogy támogassa az esetleges túlélők utáni kutatást. Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy országa is kész segítséget nyújtani, amennyiben Marokkó kéri azt. A francia hatóságok eddig négy francia halottról és 15 francia sebesültről tudnak Marokkóban.