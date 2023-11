Korom Milán;

kötélugrás;Budapest Hoppers;

2023-11-15 14:59:00

„Ha megkérdezik, mit sportolunk, akkor vagy nem vesznek minket komolyan, vagy kinevetnek" - Amerikát már meghódították az ugrókötelező lányok

A kötélugrás eszméletlen látványos sport, ám mifelénk még csak most kezdik megismerni. Riport a Budapest Hoppers edzéséről.

Pici tornaterem, tíz perc múlva kezdődik az edzés, de máris két tucatnyi fiatal sürög-forog odabent. Lányok mind. Kint komor, esős, novemberi kora este van, a budapesti, kilencedik kerületi általános iskolában mégis felszabadultan kellemes a hangulat. És ezen a kezdődő bemelegítés sem ront egy fikarcnyit se. Amikor a lányok végeznek, ízelítőt adnak látványos mozdulataikból, majd bizonyságát, hogy az internetet elárasztó videóik nem trükkfelvételek, ők valóban géppuskalábúak, elképesztő gyorsan tudnak ugrabugrálni.

De hogy miért érkeztünk ide, és miért pattognak itt? Azért, mert a közelmúltban végigviharzott a „neten” egy videó, amely csak a TikTokon több mint 34,5 milliós nézettségnél jár, és amely konkrétan oda-vissza bejárta az egész világot. A felvételen egy tinédzser lány látható, aki olyan sebességgel ugrókötelezik, mintha trükkfelvétel lenne, a verseny során adott idő alatt kell minél több lépésszámot elérni, de nemcsak az a bravúr, amit a lány művel, már az komoly teljesítmény, ha valaki ezt szemmel követni tudja. A lány magyar: Bukovszki Virág. Többedmagával képviselte hazánkat a coloradói világbajnokságon, ott filmezték le a lélegzetelállító produkcióját.

„Ha megkérdezik, mit sportolunk, akkor vagy nem vesznek minket komolyan, vagy kinevetnek, esetleg azt sem tudják, mi ez az egész” – veszi át a szót Csepeli Anikó.

„De amikor meglátják a videóinkat, leesik az álluk” – szól közbe nevetve Országh Adél, s hozzáteszi, Magyarországon jelenleg még kevesen űzik az ugrókötelezést sportágszerűen. Ehhez képest aztán végképp döbbenetesen eredményesek.

Ennek bizonyságát adta a nyári vb, amelyen 27 ország több mint 1200 versenyzője vett részt. A magyarok 29-en utaztak az Egyesült Államokba, ahol fantasztikusan szerepeltek. Összesen tíz érmet hoztak haza (két arany-, négy ezüst- és négy bronzérmet), ráadásul Andorfi-Kovács Kitti és Csermák Anna (ő a nagykanizsai Szan-Dia FSC sportolója) új világrekordot állított fel a 2×30 másodperces duplázás során: a magyar kettős az addigi 187-es „pörgetést” túlszárnyalva, 190-et teljesített.

Mint mondják, a kötélugrás egy sokszínű sportág, amelyben a magasabbak és az alacsonyabbak egyaránt érvényesülni tudnak. A lányok egyetértenek abban, hogy érdemes minél korábban elsajátítani az alapokat, aztán pedig a kötél nagyon hamar sikerélményt ad, edzésről edzésre lehet valami újat tanulni, ez pedig tartja a gyerekekben a lelket.

„Ez volt az első világbajnokságom, és nagyon jó élményeket szereztem” – felelte a 16 esztendős világrekorder Andorfi-Kovács Kitti, aki korábban már két Európa-bajnokságon is részt vett.

A 15 éves Kovács Fanni Réka ugyancsak megtapasztalhatta a coloradói vb légkörét, úgy véli, ebben a sportágban a kitartás a legfontosabb, különösen a háromperces gyorsaságinál. „Ha az elején esetleg akadsz, még ki tudod javítani. De ez az egész sportágra igaz” – mondta.

A Budapest Hopperst jelenleg Horváth Barbara vezeti, aki gyermekként a nagykanizsai kötélugró egyesületben versenyzett. Tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatta, így került a fővárosba, majd kapcsolatba a Budapest Hoppersszel.

„Elkezdtem itt edzéseket tartani, és benne ragadtam – mosolyog Barbara, aki építőmérnökként végzett és másodállásban edzi tanítványait. A csoportjában a legkisebb 10 éves, a legidősebb 22 – ez pedig kihívást jelent számára. Hozzáteszi, jobb lenne kettéválasztani a kicsiket és nagyobbakat, ugyanakkor több edzés nem fér bele az idejébe, és megfizethető termet sem könnyű találni.

De nem csak ez a nehézség. Hanem az is, hogy a befizetett tagdíjakon kívül más bevételük nincsen, noha Magyarországon övék az egyik legeredményesebb klub, mindezt igazolja is a közelmúltban lezajlott országos bajnokság eredménysora is.

„A kisebb városokban az önkormányzat jobban támogat, mert nincs más sportág egy-egy településen. Szeretnénk szponzorokat találni, részint ezért is kezdtünk több időt és energiát fektetni a közösségi felületeinkbe” – magyarázza Barbara.

A kötélugrás alapvetően olcsó sport, nincs szükség sokféle felszerelésre, a nemzetközi versenyek viszont igazán „húzós kiadást” jelentenek. Mint mondja, a coloradói vb-re jóval többen kijutottak, de nem tudták vállalni a kiutazással járó mintegy egymillió forintos költséget.

Barbara idősebb tanítványai közül egyébként ketten már kisebb gyermekeket edzenek, s eltökélt céljuk, hogy más iskolában is csoportokat indítsanak. Geröly Tamara örömét fejezte ki, hogy a TikTokon már ennyi emberhez eljutottak, de mint mondja, szeretnék megcélozni a magyarokat, hogy nézőként bevonzzák őket és jobban megismerjék a sportágat. Már csak azért is, mert 2024-ben Egerben rendezik meg az Európa-bajnokságot. A lányok már elsősorban erre a versenyre fókuszálnak, s remélik, a hazai kontinensviadalnak köszönhetően további lendületet kaphat a sportág.