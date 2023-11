Zombori Katalin;

választások;civil kezdeményezés;önszerveződés;

2023-11-19 15:13:00

Köztársi töprengő

Nép-, utóbb nép nélküli köztársaság közrendű állampolgáraként jövőre sokadszorra invitálnak a szavazófülke magányába. Szólítanak, én megyek, és ott valóban vár rám a magány, a tömeges. Egy valóságshow abszurd kulisszái között állhatok sokadmagammal libasorba, hogy egy lepedő mögött egyedül játszhassak orosz rulettet. Általánosan, egyenlően és titkosan voksolhassak felelős állampolgárként arra, hogy a következő ciklusban kik viseljék a képemet, kik dönthessenek rólam, nélkülem.

Szeretnék is átgondoltan, jól dönteni, de nem tudok, nem tudhatok, mert a következő kétdimenziósra trükközött forduló előtt még hónapokig fogok sorstársaimmal tolongani vagy csak téblábolni az egyre taszítóbb politikai zsibvásárban. Ámuldozhatok a fékezett habzású politikusok pazar portékái láttán, hallgathatok hencegést, pocskondiázást, hevült próféciát és rémüldözhetek mumusoktól. Okos telefonomon, ha van, figyelhetem a konkurens szekértábor zajongását is. Ha digitális analfabéta vagyok, játszhatok itt a piros, hol a pirost, ha a körhintán már elszédültem.

Például hátat fordítani a politikai kínálati piacnak, csinálni helyette keresleti közéleti fórumokat. Ne vásárlóként lessük a kész árukínálatot, hanem megrendelőként fogalmazzuk meg, mire van, mire lenne igazán szükségünk, így adjunk mandátumot az erre hitelesen ajánlkozó jelölteknek. Hogy a képviseleti demokrácia intézményét valódi tartalommal töltsük meg. Ez lenne a cél. Az eléréséhez vezető út megtalálása: a mikor, kikkel, hogyan, és főként a miből már nehezebb kérdés. Bármilyen új koncepció kidolgozásához nyilván sokunk sokféle képességére és készségeire lenne szükség. Egyvalamiben biztos vagyok. Hogy a mai feltételeink között csak jól felépített, észszerű munkamegosztásban hálózattá összerendeződő mozgalmi köröktől várhatunk sikert.

E gondolatok mentén jutottam a köztársaságpárti választópolgárok mozgalmi szerveződésének egyik aktuálisan lehetséges formájának megfogalmazásához. Javaslatomat gondolatébresztőnek, vitaindítónak szánom. A javasolt struktúra a részvételi demokratikus működési formák legnagyobb dilemmájára keres megoldást. Arra, hogy a képviseleti-szervezeti, alá-fölé rendeltségű politikai csoportok és sok-sok pénz nélkül is célra tartó, hatékony és fenntartható, felelős együttműködés jöhessen létre civil emberek és köreik között.

Háromszín Mozgalom

Köztársaságpárti választópolgárok alkalmi együttműködése. Célja annak elősegítése, hogy a 2024-ben esedékes, egy napon tartandó önkormányzati és európai parlamenti választásokon a polgárok átgondolt, felelős döntéseket hozhassanak, hogy a végeredmény hűen tükrözhesse a valódi választói akaratot.

- Mozgalomként szerveződik, projektközösségként működik.

- Gondoskodik arról, hogy minden értékelhető programajánlat és jelölés eljusson minden érdeklődő választóhoz.

- Támogatja a demokratikus közvélemény formálódásának, gondjaink közös tudásának fórumaként a helyi Háromszín Körök megalakítását, működését. A mozgalomhoz minden köztársaságpárti civil szervezet és minden szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár csatlakozhat, ha alapszabályával egyetért és a helyi Háromszín Társulás befogadja.

Az országos hálózatos szerveződés alapjait a Köztársasági Háromszín Társulás rakja le. Polgári jogi társaság, önálló jogi személyisége nincs. Feladata a működési elvek kialakítása, az alapszabály megszövegezése, a folyamatos önerős működtetés feltételeinek kidolgozása. Alapítói országos hatókörű civil szervezetek és mozgalmi-szervezői tapasztalattal rendelkező magánszemélyek. A mozgalom organikusan, szőlőfürt-mintázatban épül fel, szerkezeti vázát az országos, a regionális és a települési szintű, helyi, demokratikus elkötelezettségű civil szervezetek képviselőinek társulásai adják. Minden résztvevő megtartja autonómiáját, a közös sikeres vállalkozás végén dönthetnek újabb programok indításáról.

Régiós Háromszín Társulások hangolják össze a hét uniós statisztikai régióban a Háromszín Települési Társulások munkáját. A társulások segítenek:

- a helyi érdekek számbavételében, mindkét voksolás sajátos szempontrendszerének világos szétválasztásában;

- az önkormányzati választási ígéretek és ajánlatok megismertetése mellett a lakossági igények megfogalmazásában, közvéleménnyé formálódásában;

- az uniós választáson a lakóhely konkrét fejlesztési igényei számbavételében (Leltárt kell csinálni az eddig helyben megvalósult EU-s támogatások nagyságáról, továbbá arról, hogy ezek konkrét haszna hol, kiknél csapódott le, mennyit gazdagodott a közösség.);

- a Háromszín Körök megalakulásában és működésében;

- az önerőből megvalósítható programok, tegyünk magunkért akciók, a kaláka-hagyományok nyomán "mindenes szolgálatok" szerveződésében.

A településeken belüli tagozódást a Háromszín Házbokor Körök biztosítják. Klubként működnek, a helyi civilekkel, például idős-klubokkal szövetségben. Bármely választópolgár részt vehet nyilvános rendezvényeiken, hozzászólhat, programokat kezdeményezhet. Rátalálhatnak olyan környezeti, szomszédsági feladatokra is, amelyekhez sem állami, sem önkormányzati források nem kellenek, kalákában, saját erőből elvégezhetők. (A települések kisebb egységeinek a házbokrokat tekintjük, azokat az építészetileg egynemű területeket, ahol azonos külső feltételek mellett hasonló életvitelű polgárok élnek: pl. lakótelep, lakópark, kertváros, belváros, alvég, felvég, tanyabokor stb.)

A mozgalom független kommunikációs és szervezési gerinchálózata a Háromszín Hírharang Szolgálat. Adóvevő, minden elérhető közlési formát felhasználó rendszer. Hivatásos és önkéntes munkatársakkal összekapcsolja a számítógépet és a hangyát, az online közléseket és a közvetlen élőbeszédet. Fenntartói és működtetői az országos és helyi társulások és körök.

***

Működésünk alapelve, hogy programunk nem része senki választási kampányának. Senki, semmi ellen nem nyilvánítunk véleményt. Kizárólag a Magyar Köztársaság és az Európai Unió sikeres demokratikus fejlődéséért kívánunk tenni saját köznapi demokrata eszközeinkkel. Nyilvános rendezvényeinken a pártok képviselői is jelen lesznek, lehetnek. Várjuk konkrét választási ajánlataikat, valamint elképzeléseiket a helyi civil szervezetekkel való folyamatos együttműködésről is, amelyek közül saját választói szempontjaink szerint válogatunk. Reményeink szerint nekik is segítséget jelentenek választási stratégiájuk és taktikájuk kialakításában ezek a fórumok. Bonyolult feladatra vállalkozunk, mert rengeteg a tisztázatlan, zavaros helyzet, nagy az ellenszél.

Véget kívánunk vetni a hisztérikus háborús közhangulatnak is. Nem harc, főként nem háború, de kétségkívül nehéz küzdelem vár ránk. Elsősorban nem valakik ellen, hanem magunkért és az utánunk következőkért.