Doros Judit;

2023-11-16 16:11:00

Pénteken temetik a tarnazsadányi kislányt, a végzetes tudatlanság is közrejátszhatott a halálában

Még nem tudni a boncolás eredményét, de forrásaink szerint akár a túl korán adott tehéntej is okozhatott allergiás reakciókat.

Pénteken délelőtt, családi körben temetik el Tarnazsadányban S. Evanzselint, azt az öt hónapos kislányt, aki az első hírek szerint alig három kilogrammosan, kóros alultápláltság miatt hunyt el november 10-én pénteken a Heves megyei faluban. Koczka Ferenc, az 1300 lelkes, zömmel romák lakta település fideszes polgármestere lapunknak azt mondta: az édesapa elmondása szerint a halott gyermeket kiadták ugyan a gyöngyösi kórházból, de a család egyelőre nem kapott tájékoztatást a boncolás eredményéről. A temetés költségeinek előteremtésében és a sírhely előkészítésében az önkormányzat és a helyiek is segítettek a családnak.

Az elhunyt kislány ügyében jelenleg a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytat eljárást gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt. - A Füzesabonyi Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva soron kívüli ellenőrzést indított a Tarnazsadányban elhunyt csecsemő halálának ügyében. A vizsgálat kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatóra, aki az anyának a várandósága alatt, a szülést követően, továbbá a csecsemő részére bármilyen egészségügyi ellátást nyújtott – válaszolta lapunk ügyben feltett kérdésére csütörtökön a Heves megyei kormányhivatal.

A védőnői hálózat az egri Markhot Ferenc kórház fennhatósága alá tartozik, itt azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rendőrségi nyomozás lezárultáig nem nyilatkoznak.

Az ügyre rálátó forrásaink szerint a védőnő folyamatosan regisztrálta és jelezte a gyermek étkezésével kapcsolatos problémákat, több tápszert is kipróbáltak, sőt, étvágyjavítót is kapott a kislány. Az édesanya maga árulta el korábban lapunknak, hogy egy hónap után már nem tudta anyatejjel szoptatni a gyereket, mert begyulladt a melle, ezért először boltban vásárolt, forralt tejet adtak neki, ami köztudottan okozhat allergiás reakciókat ilyen pici babáknál. A szakirodalom szerint a tejallergiát akár már minimális mennyiség elfogyasztása is kiválthatja, a tejben lévő fehérjék a szervezet immunrendszerét védekezésre és ellenanyag termelésére késztetik, s a csecsemőknél elsősorban a csökkent súlygyarapodás hívhatja fel a figyelmet erre a betegségre. Akadt olyan egészségügyi dolgozó, aki lapunknak megjegyezte: nem lenne meglepődve, ha a szülői tudatlanság és az ellátatlanság is szerepet játszott volna a kislány halálában, de hozzátette, erről majd csak a rendőrségi nyomozás után lehet biztosat állítani.