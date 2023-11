Á. Z.;

házi őrizet;Schadl György;

2023-11-16 16:50:00

Kiengedik a börtönből Schadl Györgyöt, házi őrizetben védekezhet

Nem áll fenn a szökés, a bűnismétlés és a tanúk befolyásolásának a veszélye sem.

Csaknem két évvel a letartóztatása után visszanyeri a szabadságát Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egykori elnöke, a félig a nevét viselő nevét viselő korrupciós per, a Schadl-Völner-ügy elsőrendű vádlottja – derült ki a per Fővárosi Törvényszéken zajló csütörtöki tárgyalási fordulóján. Kiengedik az per harmadrendű vádlottját, R. Róbertet is. A másodrendű vádlott, Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium egykori fideszes államtitkára eleve szabadlábon védekezhetett.

A bíróság ara hivatkozva szüntette meg a letartóztatását hogy véget ért a koronatanú, F. Vivien meghallgatása így őt Schadl György már nem befolyásolhatja. A bukott MBVK-elnök ügyvédje, Morvai Attila, azzal is érvelt a szabadlábra helyezés mellett, hogy védence nem akart szökni, soha nem próbált tanúkat befolyásolni és nem is akarta megismételni azt a korrupciós bűncselekményt, amellyel törvény elé állították.

Schadl György házi őrizetének a helyszíne Budapest XI. kerülete lesz.

Az ügyészség azzal vádolja Schadl Györgyöt, hogy bűnszervezetet tartott fenn, a jól fizető posztokra a saját embereit neveztette ki, akik az irodájuk nyereségének jelentős részét visszaadták neki. Ebből a vádirat szerint összesen több mint 900 millió forintot nyert. Az ügyészség szerint a végrehajtókat Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium akkori államtitkára közreműködésével neveztette ki, aki ezért Schadl Györgytől havi 2-5 milliós apanázst, összesen legalább 83 millió forintot kapott. Az ügyészség Schadl Györgyre 10, míg Völner Pálra 8 év börtönbüntetést kért.