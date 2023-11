Gál Mária;

kormányalakítás;Pedro Sánchez;

2023-11-17 07:07:00

Történelmi kísérletet hajthat végre Spanyolországban Pedro Sánchez, ellenzéke Orbán Viktorral riogat

Abszolút többséggel, 179 vokssal 171 ellenében szavazott bizalmat Pedro Sánchez régi-új szocialista miniszterelnöknek csütörtökön a spanyol parlament 350 fős alsóháza. Ezzel vélhetően véget ér a júliusi választások után kialakult patthelyzet, de a társadalmi béke sérülést szenvedhet.

A júliusi megméretést az Alberto Núñez Feijóo vezette Néppárt (PP) nyerte ugyan, de a szélsőjobb Vox támogatása nélkül esélye sem volt többséget szerezni. A Santiago Abascal fémjelezte szélsőjobb kormányra kerülésének megakadályozása érdekében azonban összezártak a baloldali és nemzetiségeket képviselő pártok. Nem véletlenül – a Vox rasszista, EU-szkeptikus, migráns-, nő- és mindenféle másságellenes párt, demokrácia és jogállamiság felfogásáról sokat elmond, hogy nem is tagadja csodálatát a Franco-diktatúra iránt. (Santiago Abascalt június elején, a spanyol kampányban a Karmelitában fogadta Orbán Viktor. A magyar kormányfő ekkor azt mondta, szeretné, ha Európában is lenne egy jobboldali fordulat, és olyan pártként értékelte a Voxot, amely szereti a hazáját és ki akar állni mellette, amelynek fontosak a tradicionális értékek, a család és a történelem, amire a jövőt építeni lehet.) De ami a spanyol belpolitikában talán a legsúlyosabban nyomott a latban, az a kisebbségellenességre építő nacionalizmusa, ami automatikusan távol tartja a kisebbségeket mindegyik Voxszal közösködő párttól. Ez készítette elő a terepet az először 2018-ban hivatalba lépett miniszterelnök, Pedro Sánchez, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) vezetője újbóli hatalomra kerüléséhez.

Márpedig Spanyolország etnikai megoszlását tekintve igencsak sokszínű. A kasztíliai spanyolok részaránya 73 százalék, az ország 27 százalékát a más nemzetiségek adják. Ebből 18 százalék a katalán, 6 a galíciai, 2 a baszk és 1 százalék egyéb nemzetiség. A számok egyértelműen mutatják, hogy a spanyol királyságban nem lehet a nemzetiségek támogatása nélkül stabil kormányt alakítani, az utóbbi évek történései pedig azt igazolják, hogy társadalmi kiegyezés, a többség-kisebbség normális együttélésének, politikai együttműködésének helyreállítása nélkül marad a feszültségen túl a politikai patthelyzet is.

A 2017-es katalán függetlenségi referendum Spanyolországban káoszt és megosztottságot hozott. És ebben nem csak a szeparatista Carles Puigdemont és pártja, a Junts per Catalunya a vétkes, hanem a katalán autonómiát megnyirbáló majd egyre jobban keménykedő néppárti kormányzat is. Mariano Rajoy azóta korrupciós botrányba belebukott PP-vezér miniszterelnök eleve mindenféle egyeztetéstől mereven elzárkózott a katalán referendum kapcsán, meg sem próbált tárgyalásos úton megoldást találni a katalán sérelmekre. A zsigeri elutasítás, az eleve, még az alkotmánybírósági döntés előtti alkotmányellenesnek minősítés olajnak bizonyult a tűzre. A katalán többség így sem elszakadáspárti, a 2017-es felfokozott hangulatban is csupán 42 százalék vett részt a referendumon, ezek 90 százaléka voksolt az önálló Katalónia mellett.

Pedro Sánchez így is nagyon sokat kockáztatott azzal, hogy a Junts 7 képviselőjének támogatása fejében amnesztiatörvényt ígért Carles Puigdemontnak és a referendum miatt elítélteknek. Emiatt 13 napja tartanak a tüntetések Spanyolország-szerte, Alberto Núñez Feijóo PP-elnök szombatra tömegtüntetésre szólított fel. A PP és a Vox egyaránt hazaárulást kiált az amnesztiatörvény miatt. Pedro Sánchez a miniszterelnöki programbeszédében azzal védte meg álláspontját, hogy „Spanyolország nevében, Spanyolország érdekében, a spanyolok közötti egyetértés javítása érdekében” adnak amnesztiát adunk a katalán függetlenségi folyamat során vádemelés alá vont személyeknek. Hangsúlyozta, ez egy olyan intézkedés, amelyet a katalán társadalom jelentős része kért, és amelyet politikai képviselőinek 80 százaléka, valamint az ülésteremben jelenlévő erők többsége jóváhagyott.