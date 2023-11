Juhász Dániel;

2023-11-16 21:35:00

Pert indít a Corvinus ellen a kirúgott oktató

100-150 hallgató tüntetett csütörtök este az egyetem Fővám téri épülete előtt tiltakozásul Ádám Zoltán docens elbocsátása ellen.

Mint a Népszava is megírta, az oktatót októberben távolították el azonnali hatállyal az állásából, miután év elején etikai vizsgálatot indított egy befolyásos családból származó hallgató ügyében, aki úgy tehetett vizsgát, hogy nem teljesítette a tantárgyi követelményeket. Az elbocsátást azzal indokolták, hogy az eljárás során Ádám Zoltán szándékosan nem küldött el néhány e-mailt, továbbá a vezetők felé tanúsított hangnemét is kifogásolták. A hallgatók szerint az egyetem vezetése hibát követett el, a docens kirúgása pedig nemcsak az egyetem jó hírnevének ártott, hanem az egyetemi értékeket és etikai alapelveket is aláássa.

A tüntetésen mintegy 100-150-en vettek részt, a hallgatók mellett az egyetem néhány oktatója is megjelent. A hallgatók hangsúlyozták: nem a Corvinus ellen, hanem a Corvinus érdekében döntöttek a kiállás mellett. Ezt követően felsorolták követeléseiket, amelyek megvalósulása érdekében petíciót is indítottak. Azt szeretnék, hogy az egyetemen alakuljon megbízható etikai bizottság, az Ádám Zoltán kirúgását elvben megalapozó vizsgálati jegyzőkönyveket hozzák nyilvánosságra, a docens ügyét vizsgálják felül és vegyék vissza a Corvinusra.

A demonstráción megjelent Ádám Zoltán is, aki a Népszavának elmondta: várhatóan a jövő héten a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert indít az egyetem ellen. Kérdeztük arról is, mit gondol a Corvinus megbízott rektora, Szabó Lajos múlt heti megjegyzéséről, mely szerint egyéni, politikai érdekből tárta a nyilvánosság elé az etikai ügyet. Ádám Zoltán leszögezte, semmilyen személyes, politikai érdek nincs a háttérben, szakmai okokból döntött amellett, hogy nem hallgatja el az ügyet.

Az oktató kirúgása ellen tiltakozott a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete is, szerintük az elbocsátás indokai nemhogy azonnali hatályú, de semmilyen elbocsátást nem alapoznak meg. Abban bíznak, hogy a bíróság megállapítja Ádám Zoltán kirúgásának jogellenességét.