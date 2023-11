nepszava.hu;

2023-11-18 13:29:00

Tébolyda és genderkommandó, Soros és Kopernikusz, Gyurcsány és Karácsony – Ez megy a Fidesz tisztújító kongresszusán

Az eseményen felszólaló politikusok Magyarország valós problémáival kevésbé foglalkoztak.

Európa legerősebb pártja a Fidesz – ekként köszöntötte a hivatalos nevén ma még mindig Fidesz – Magyar Polgári Szövetség néven futó kormánypárt sorrendben harmincadik, egyben tisztújító kongresszusát Varga Judit volt igazságügyi miniszter, aki a budapesti Hungexpo területén tartott pártrendezvényen Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével együtt köszöntötte a megjelenteket, akik között celebek, például Nagy Feró rockzenész is felbukkant a Fidesz Facebook-oldalán feltüntetett fotók szerint, s ugyanott élőben közvetítettlék is az elhangzottakat.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke sem fukarkodott a jelzőkkel, amikor a választásokon már évtizedek óta nem induló pártának bajtársi hűséges szövetségeseként jellemezte a Fideszt. A kereszténydemokratákat az egyetlen világnézeti pártnak nevezte a magyar politikai palettán, a Fidesz–KDNP szövetséget pedig „az Európai Unió legsikeresebb politikai formációjaként” emlegette, „kiegészülve a társadalom szinte minden szegmensével”. Az ellenzéket egy zsidóviccel lerendezte, majd némi történelmi visszatekintés után rátért a lényegre, ami szerinte nem más: „Ma is a keresztény civilizáció és a szuverenitás védelme a feladatunk, készen állunk arra, hogy folytassuk Szent István művét”.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke sem maradt le a jelzős szerkezetek versenyében, amikor azt fejtegette, hogy a Magyar Állandó Értekezleten és ezen a szombati kongresszuson is a magyarok közös dolgairól beszélhetnek, mert a nemzeti identitáson túl egyéb dolgok is összekötik a magyarokat: a magyar nemzet iránti elkötelezettség. – Ez köszönhető „a bátor kopernikuszi fordulatnak”, amit az Orbán-kormány végrehajtott: magyarok vannak határon innen és túl, akiket megillet a kormányzati támogatás, a közös felelősség – fűzte hozzá. Összemérte az erdélyi és az anyaországi helyzetet, és utalt a jövő évi EP-választásokra így: „Győznünk kell, nektek is, nekünk is!”.

Kövér László, a Fidesz Országos Választmányának elnöke, házelnök összevetette a pártjának elmúlt éveit és ez ellenzékéit is, amikor magukról az állította, hogy nem lettek fiatalabbak, de talán boldogabbak igen. Az ellenzékről szokásához híven sommásan beszélt: „Nem lettek okosabbak és szebbek. Gátlástalanabbak és aljasabbak annál inkább. Ne bocsássunk meg nekik, mert tudják, mit cselekszenek. Gyurcsány Ferencék Káin nyomdokában járó Marx irigy örökösei” – „Az egész világból tébolydát akarnak csinálni, melynek virtuális falai napról napra magasabbak” – fogalmazott, leszögezve: „Ez nem a Soros Gyuri bácsik és Alexek országa”, hanem többek között a Nobel-díjasoké, Rubik Ernőé, Petőfié és Madáché, ez Puskás öcsi és az olimpiai bajnokok szülőföldje, az Árpád-házi szentek, Hunyadi János, Hadik András, és a pesti srácok országa”. Az EU is megkapta a magáét: „A brüsszeli föderalisták megpróbálják kiszervezni az országból a független igazságszolgáltatást, brüsszeli útonállók még a pénzünket is el akarják rabolni.”

Kubatov Gábor pártigazgató is hozta szokásos formáját, amikor arról beszélt, hogy szerinte – ahogy nevezte a DK elnökét és a főpolgármestert – „Karácsony Ferinek és Gyurcsány Geri nagyon hasonlítanak egymásra, leginkább abban, hogy mindketten alkalmatlanok.” A politikus, aki a Fradi elnöke is egyben Budapestet ma koszos, hajléktalanokkal teli városnak gondolja, amelyet a fent nevezettek csődbe vittek. – Már csak 204 nap van hátra, hogy véget vessünk ennek a rémálomnak. Az ünnepek közeledtével pedig egy dologban biztosak lehetünk, nincs Karácsony Gyurcsány nélkül – viccelődött Kubatov Gábor.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, akit Varga Judit mellesleg a fiatal Mikszáth Kálmánnak nevezett valamiért, ugyancsak kiemelten foglalkozott az ellenzékkel. Azzal poénkodott, hogy az árnyékkormány kezdeményezésére megalakult az Országgyűlésben a mesterséges intelligencia munkacsoport, „nyilván velük született hiány miatt”. A Monentum, a Párbeszéd is megkapta a magáét a méhlegelőktől kezdve a gazdatestekig, meg az antifákig minden szerepelt a szürreális beszédben, amelyben szó volt még a „guruló dollárokról” és „külföldi megrendelésekről” is. Ezzel, valamint Sorossal és Brüsszellel szemben – emelte ki Kocsis – alaptörvényi garanciát kap „Magyarország szuverenitásának” védelme, a választáson induló valamennyi szervezetre ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, nem lesz módja a baloldalnak választási trükközésre.

Deutsch Tamás EP-képviselő az EU-t kritizáló beszédében azt hangsúlyozta, hogy „ránk akarják kényszeríteni, hogy szabadon csatangolhassanak „a genderérzékenyítő kommandók”, amelyek az EU sikereiről, a brüsszeli bürokraták eredményeiről szeretnék beszélni”. – Döbbenetes, velőtrázó, fájdalmas azt látni, hogy a brüsszeli bürokraták ma fanatikus háborús agitátorokká váltak – mondta, majd felsorolta, hogy mindezért a „dollárbaloldal, Gyurcsány Ferencék” a felelősek, ezért fogják majd tovább szigorítani a gyermekvédelmi törvényt is. –Változás kell Brüsszelben, a jobboldali konzervatív szuverenista erők nagy győzelmére van szükség – utalt a jövő júniusi EP-választásra Deutsch Tamás.

Színpadra lépett Varga Mihály pénzügyminiszter is hangsúlyozta, „hét szűk esztendő” negyedik évében vagyunk, amelyből 2020 a Cpvid-járványt, 2021 az alapanyaghiányt, 2022 az orosz–ukrán háborút, az energiaválságot, és az inflációt, 2023 pedig az izraeli palesztin háborút jelentette. Az EP-képviselő és Fidesz-alelnök Gál Kinga ezután azzal következett, hogy ő 2004 óta sok mindent megért odakint , de azok a „józan észt megszégyenítő történések”, amelyeket napjainkban tapasztal, szerinte példa nélküliek, a kisebbik kormánypárt a KDNP alelnöke és Fidesz-tag Rétvári Bence pedig emlékeztetett, hogy Magyarország már egyike a világ húsz legbiztonságosabb országának, a magyar határvadászok a kor végvári vitézeiként nyolc év alatt egymillió illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg.

Felszólalt a Fidesz-kongresszuson Ferencz Orsolya is, aki beszólt egy kicsit Budapestnek azzal, hogy a főváros 150 éves, de 200-nak néz ki – mintha Buda, Pest és Óbuda nem létezett volna 1873 előtt –, aztán Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert bírálta, de jött Kósa Lajos is, aki azzal a költői kérdéssel hergelte a közönséget, hogy lesz-e 200 év múlva Európai Unió, illetve lesz-e 200 év múlva Magyarország. Előbbire csend volt a válasz, , utóbbira nyilván rávágták az igent a résztvevők. Németh Szilárd rezsibiztos a maga részéről azt fejtegette, hogy ha az ellenzék kerülne hatalomra, akkor visszatérne a 2010 előtti helyzet, amikor akadtak, akik a jövedelmük 30-35 százalékát fizették ki, hogy fűteni és világítani tudjanak, amihez képest Magyarországon ma egy két kereső tagból család jövedelmének 2,5 százaléka megy gáz- és villanyszámlára. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter megtartotta a világ legátlagosabb fideszes beszédét a futballhasonlattal arról, hogy ma már nem lehet korlátozni az idegenlégiósok számát, Magyarország nem szeretne idegenlégiósokat választani, egészen addig, hogy olyan képviselők kellenek, akik nem érzik sértve magukat, ha választaniuk kell a férfi és a női mosdó közül.