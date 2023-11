Hompola Krisztina;

Erkel;kotta;

2023-11-21 11:15:00

Szívesen előadnák nemzetünk nagyja, Erkel Ferenc operáit, de szinte lehetetlen hozzáférni a kottákhoz

Kritikai kiadás nincs, pedig egyetlen opera előkészítése akár évekbe telik.

Szekér József nyugdíjas tanárember, aki karvezetést tanult, majd autodidaktaként képezte magát zeneszerzőnek. Úgy érezte, itt az ideje, hogy élőben hallhassa Erkel Ferenc: István király című operáját, és ehhez partnert is talált a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar vezetésében. Az előadás azonban valószínűleg igen sokáig várat még magára. A partitúrához ugyanis – a magyar nemzeti opera megteremtője ide, a Himnusz zeneszerzője oda – a komponista több más művéhez hasonlóan hihetetlen nehéz hozzájutni. Ha sikerül egyáltalán.

- Szekér József javasolta, hogy játsszunk részleteket az István királyból, és miután fontosnak tartom, hogy a standard szimfonikus zenekari repertoár mellett több ritkaságot – különösen ha magyar szerzőről van szó – előadjunk, örömmel fogadtam az ötletet – meséli Hollókői Huba, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője.

Erkel Ferenc operáját 1885-ben mutatták be a budapesti Operaházban. A partitúra változatai két közgyűjteményben: a Magyar Rádió, azaz az MTVA archívumában és az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) lelhető fel.

Szekér József tájékozódott: az OSZK oldalanként 200 Ft-ot kér a másolatért, a kézirat teljes változatában 500 oldal, azaz százezer forintért lehetne a kottához jutni. Ez a százezer forint az évi néhány tízmillió forintból működő kecskeméti zenekar költségvetésében nagyon jelentős tétel. És ez csak a partitúra: előadáshoz pedig még a zenekari szólamok is szükségesek.

A Népszava megkérdezte az OSZK-t az árakkal kapcsolatban és arról, hogy az állami és önkormányzati intézmények ugyanolyan áron juthatnak-e hozzá az anyaghoz. Erkel Ferenc István király című, négy felvonásos operájának számos kéziratos forrását őrzi az Országos Széchényi Könyvtár zeneműtári gyűjteménye - közölte a könyvtár. Az opera két felvonásának autográf kézirata, amely a zeneszerző saját kezű, ceruzás vázlatait tartalmazza, az Erkel Ferenc-hagyatékkal került a könyvtárba. Az Operaház történeti kottatárából származó, vagyis az OSZK-nak az 1980-as években átadott ún. „Operabánya” gyűjteményben megtalálható az említett mű 1930-as felújításához használt előadási anyag, amely magában foglalja a nem Erkel kezétől fennmaradt, többkötetes partitúrát és zongorakivonatot, emellett a zenekari szólamok, színpadi zenekari szólamok, a karpartitúra, a kórusszólamok és a szerepszólamok kéziratos kottáit. Ilyen és ehhez hasonló igény esetén előzetes egyeztetés szükséges az érintett gyűjtemény vezetőjével annak tisztázása érdekében, hogy pontosan melyik könyvtári dokumentumról, milyen célra szeretne digitális másolatot rendelni - szerepel a könyvtár válaszában A másolatkészítés díját minden esetben egyedileg, a dokumentum jellegétől, értékétől és állapotától függően határozzák meg - tették hozzá.

- A zenekar fenntartója a város önkormányzata, és az együttes projektalapon működik. Éppen ezért különösen fontos, hogy milyen műveket tudunk műsorra tűzni, és azoknak mekkora a költségük – meséli Hollókői Huba. A zenekarvezetőt úgy tájékoztatta az MTVA, hogy nem lévén közgyűjtemény, csak betekintést engednek, a kottát sem másolni, sem szkennelni nem lehet. : - Nem tudtam pontosan, milyen anyag van az MTVA archívumában. Most, amikor betekinthettem a kottába, kiderült, hogy az valójában a 2001-ben elhunyt karmester-zeneszerző Németh Amadé munkája. Az egész kotta az ő kézirata, ráadásul a műbe új részeket is komponált. Több helyen is olvasható: ez Németh Amadé munkája. Az viszont nincs feltüntetve, pontosan meddig” – vázolja a problémát a hegedűművész-karmester, és hozzáteszi: - Más forrásom egyelőre nem lévén, azt sem tudom, hogy ami előttem volt, mennyire az eredeti mű maga.

– hívja fel a figyelmet Kassai István, az 1989-ben alakult Erkel Ferenc Társaság elnökségének tagja. - Ám amit Erkel halála után csináltak, az már a hamisítás kategóriája, mert még a mű cselekményét is megváltoztatták, új szöveget írtak hozzá, és az opera dramaturgiáján kívül a végkicsengést is módosították. Van, aki ezt átköltésnek hívja, én mindezt már hamisításnak nevezem – teszi hozzá Kassai István zongoraművész, aki maga is készített lemezfelvételeket Erkel-művekből.

- Összességében azonban a lényeg az Erkel-operák hozzáférhetetlensége és előadhatatlansága a kottahiány miatt – foglalja össze a helyzetet Kassai István. - A partitúrák másolatait az OSZK elküldte a BTK Zenetudományi Intézetnek az Erkel-összkiadás előkészítése céljából. Jelenleg a Bátori Mária, a Hunyadi László és Bánk bán partitúrája érhető el nyomtatásban, a zeneszerző többi hat operája kiadatlan. A Zenetudományi Intézet tervezte, és 2025-ig be kellett volna fejeznie a kilenc operapartitúra kiadását. Az Erzsébet című opera előkészítése megtörtént, azaz készen vannak a kritikai jegyzetek is, de nem jelentették meg, a többi mű előkészítése el sem kezdődött még. Egy opera előkészítése viszont évekbe telik akár – vázolja a lehetetlen küldetést Kassai István. Pedig

– Ha Mozartot vagy Csajkovszkijt szeretnék előadni, ingyen tanulmányozhatom az interneten, de nemcsak a kéziratait, hanem a levelezését is, kapcsolódó dokumentumokkal együtt, akár angol fordítással. Ha a weboldalon az egyik szimfóniájára kattintok, ott vannak az ahhoz kapcsolódó levelek linkjei – hoz példát Hollókői Huba. - Nyilván nem elengedhetetlen egy ilyen szintű, ennyire jól működő adatbázis, de azt nagyon furcsának találom, hogy Erkel életműve ennyire nehezen hozzáférhető – teszi hozzá a művészeti vezető.

- Első lépésként a Himnuszéhoz hasonlóan az operák meglévő komplett kéziratait, tehát a partitúrát, a zongorakivonatot és a zenekari szólóanyagot is fájlokba kellene rögzíteni, és ezeket a fájlokat díjmentesen nyilvánosságra hozni a Zenetudományi Intézet vagy az Országos Széchényi Könyvtár honlapján. Az Erkel-operák a nemzeti kulturális örökségünk vitathatatlan részei. Ezért nincs komoly ellenérv, hogy ne legyenek hozzáférhetőek, és az ellenérdekeltségek is feloldhatóak – vázolja Kassai István. - Külföldön a tudományosan feldolgozott, kiadott zeneszerzői életművek mellett általában ott vannak a hangfelvételek is, nálunk ez messze nincs még így. A magyar zenetudomány megkésettsége részben történelmi okokra vezethető vissza, másrészt a mindenkori politikum mindeddig nem értékelte kellően ezt a területet – világít rá Kassai István. – Opera terjedelmű papír alapú kottát már elég ideje senki nem ad ki nálunk. Emiatt áll egyébként a teljes oratorikus és szimfonikus zeneirodalom kottakiadása Magyarországon. A magánkiadók nem vállalkoznak rá, mert nem akarnak csődbe menni, az állam pedig sosem fordított erre elegendő pénzt – folytatja Kassai István. A kecskeméti zenekar művészeti vezetője az Erkel-operával a napi feladatai mellett kezdett foglalkozni. A kérdésre, hogy mennyiben akadálya a partitúrák elérhetetlensége a zeneszerző kevésbé ismert művei előadásának, mégis egymástól függetlenül Hollókői Huba és Kassai István is azt feleli: mindenképpen.

- Liszt Ferenc és Bartók Béla mellett Erkel olyan nemzetközi szintű brandje a magyar zenei életnek, amelyet vétek nem világgá kürtölni – mondja Kassai István. – Az, hogy egy Erkel-nagyságrendű zeneszerző főműveiből még 130 évvel a halála után sincsen hozzáférhető játszóanyag, lassan jóvátehetetlen hiánnyá fog válni.