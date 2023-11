M.A.;

színház;előadás;Átrium;

2023-11-20 13:26:00

Az Átrium azt kéri, ne váltsanak jegyet azok, akiket bosszant, hogy nem a saját világképük köszön vissza a színpadról

Nekik szívesen ajánlanak más, az Átriumtól eltérően államilag jelentősen dotált színházakat, ahol ilyesmivel nem kell szembesülni.

„Amennyiben az Átrium nagyszínpadi, nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek ajánlott produkcióit látogatni kívánják, kérjük, ne lepődjenek meg azon a tényen, hogy előadásaink szereplői időnként nem etikus és ízléses módon viselkednek, esetenként csúnyán beszélnek, továbbá színük, fajuk, nemük, szexuális orientációjuk, hitük, vallásuk, identitásuk nem feltétlenül azonos – és lehet, hogy a világról alkotott képük sem egyezik – az önökével.” A többi között ez áll az Átrium Színház Hannibál tanár úr című darabját kísérő kommünikében, amelyről Varga Ibolya, a 2016-ban bezárt Népszabadság Budapest-mellékletének volt munkatársa tett közzé egy képet a Facebookon.

A közleményben a színház azt is hangsúlyozza, hogy „a fiúknak kukijuk van, a lányoknak pedig puncijuk”. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy ez egy színház, nem pedig állatkert, ahol zavartalanul lehet fotózni, és nem is gyorsétterem, ahol mindenki maga válogatja össze a menüt. A közösség érdekében hozott szabályok betartása tehát nem opcionális, vagyis a jegyvásárlással senki nem jut „azt csinálok, amit akarok” szintű engedélyhez.

„Akit a fentiek zavarba hoznak, nem szívesen szembesülne az emberi természet és biológia fentebb ismertetett törvényszerűségeivel, akit esetleg bosszant, hogy a színpadról nem feltétlenül saját világképét látja viszont, kérjük, ne váltson jegyet előadásainkra, szívesen ajánlunk neki más, a mienkkel szemben államilag jelentősen dotált színházakat, ahol ilyesmivel nem kell szembesülni. A többieket minden előadásunkon szívesen látjuk” – áll a közleményben.

Azzal kapcsolatban, hogy vasárnap kétszer a Hannibál tanár úr című előadást játszották – amelynek témája, hogy a napi politikai érdektől vezéreltetve teljesen félreértenek egy tanulmányt és meghurcolják annak szerzőjét – az Átrium egy másik, Facebookon közzétett bejegyzésében kiemelte:

„Voltaképp fájdalmas, hogy mindezt annak másnapján játsszuk, hogy az Örkény István Színház Édes Anna előadása kapcsán az jelent meg egy, a hangvételében a Völkische Beobachtert idéző internetes kiadványban, hogy a színpadon megjelenő drag queen nyilvánvalóan Kosztolányi regényének meghamisítása, és ugyancsak nyilvánvalóan lmbtq+ propaganda okán került a produkcióba.”

A színház ezzel a 888 minapi cikkére utalt, és megjegyezte, mindez egy árva szót sem érne, sajnos azonban mégis érdemes szólni róla, mert a jelek szerint a Móra Ferenc (vagy éppen Kosztolányi Dezső) által ábrázolt száz évvel ezelőtti világ „egy az egyben a mi világunk”.