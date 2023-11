MTI-Népszava;

Nem hagyták, hogy Budaházy György előadást tartson egy szekszárdi iskolában, de a fideszes vezetésű önkormányzat készségesen segített neki

Terrorizmus nem akadály.

„Lehet-e ma Magyarországon egy terrorista cselekményért jogerősen elítélt, közügyektől eltiltott bűnözőnek közintézményben nyilvános rendezvényt tartania?” – tette fel a kérdést még hétfői interpellációjában Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő, aki szerint Szekszárdon nemrég sokakban megbotránkozást és félelmet keltett, amikor kiderült, hogy Budaházy György a helyi Garay János Gimnázium dísztermében fog előadást tartani.

Néhány nappal később a tankerület vezetője közölte, hogy a meghirdetett eseményre nem kerülhet sor, ám a fellépést a helyi önkormányzat egyik helyiségébe tették át.

Emlékezetes, Budaházy György a Hunnia-per terrorizmus miatt jogerősen elítélt elsőrendű vádlottja még áprilisban Ferenc pápa budapesti látogatása alkalmából végrehajtási kegyelmet kapott Novák Katalintól.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az interpellációs válaszában egyrészt helyeselte a tankerület vezetőjének a döntését, másrészt kifejtette: „Budaházy György büntetőeljárása a jogállami alapelveknek nem tett eleget, hiszen nem tarthatott volna 14-16 évig. Ennek ellenére az ítéletet mindenkinek tiszteletben kell tartania, ahogy a köztársasági elnök által gyakorolt és a kormány által ellenjegyzett kegyelmet is. Ez nem teszi meg nem történtté a cselekményeket, ezért a tankerület döntése a kormány álláspontját világosan tükrözi.”

Azonban az Orbán-kormány álláspontját még az is tükrözheti, amiről két hete a Népszava is beszámolt, hogy az Országgyűlés elé nemrég benyújtott büntetőjogi törvényeket módosító 86 oldalas jogszabálycsomagban elrejtették a Büntető törvénykönyv (Btk.) mindössze egymondatos módosító javaslatát, amely – ha elfogadják – a közügyektől eltiltás tekintetében jelentős könnyítést jelentene például Budaházy Györgynek. A terrorizmusért elítélt férfi így 2033 helyett már 2028-ban visszatérhetne a közéletbe, és a választásokon is indulhatna, amit egyébként ő maga sem zárt ki.