2023-11-21 11:43:00

Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Kazahsztánnal folytatott együttműködéséből

A Mol kazahsztáni földgázmezőn végezhet kitermelést, Magyarország nukleáris képzési támogatást fog biztosítani a közép-ázsiai ország számára.

Magyarország sokat profitál a Kazahsztánnal folytatott sikeres együttműködéséből az energiabiztonság és a külkereskedelem terén is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kazah kollégájával, Murat Nurtleu miniszterelnök-helyettessel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a két ország együttműködése a legfontosabb területeken hozott eredményeket hazánk számára. Elmondta, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom idén 69 százalékkal bővült, és így már szeptemberben meghaladta értéke az 500 millió dollárt. Szerinte annak is nagy jelentősége van, hogy a magyar vállalatok nagyjából 250 millió eurónyi beruházási lehetőséget kaptak Kazahsztán megújuló energetikai fejlesztésében, és több település zöld átállását is hazai cégek fogják irányítani.

A miniszter az energiabiztonság és a diverzifikáció fontosságáról is beszélt, hozzátéve, hogy ez alatt az Orbán-kormány nem azt érti, amit „most Európában politikailag érteni szokás”, hanem azt, ami a szó valódi jelentése. – Mi nem lecserélni akarjuk meglévő és megbízható energiaforrásainkat, hanem több energiaforráshoz szeretnénk egyszerre hozzájutni – ismételte meg.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy már Kazahsztán is lényeges forrásává vált Magyarország energiabiztonságának. Jó hírnek nevezte, hogy a Mol kazah és kínai partnereivel, tizenöt év „kőkemény” felkészülési munka után, még idén, de legkésőbb jövő év elején megkezdheti a Karpovszkij földgázmező kitermelését a közép-ázsiai országban.

Közölte, a magyar vállalatra a termelés felfutásával mintegy százmillió köbméternyi kitermelés jut majd évente, amelynek a helyben történő feldolgozást követően dönteni lehet a hazaszállításáról vagy az értékesítéséről. Kiemelte, a kőolajellátás terén is jelentősen nő Kazahsztán szerepe, tavaly az ötszörösére emelkedett az országból vásárolt mennyiség, ez a félmillió tonna a teljes magyar felhasználás mintegy 8 százalékát adta. Tájékoztatása szerint idén már a 700 ezer tonnát közelítette meg a kazahsztáni kőolajbeszerzés, ami újabb 40 százalékos növekedés, ezzel pedig 10 százalék fölé ugrik a kazah részesedés.

Közölte, megállapodás született arról, hogy Magyarország nukleáris képzési támogatást fog biztosítani Kazahsztán számára, illetve emlékeztetett, hogy évente 250 kazah hallgató tanulhat teljes ösztöndíjjal magyar egyetemeken, és a program népszerűségét jelzi, hogy idén már több mint 1400-an jelentkeztek ezekre a helyekre.