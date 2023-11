MTI-Népszava;

pályázat;labdarúgás;UEFA;MLSZ;BL-döntő;Puskás Aréna;

2023-11-21 14:44:00

BL-döntőt rendezne Magyarország a Puskás Arénában

Benyújtottuk a pályázati anyagunkat, riválisunk Olaszország, s a 2026-os, 2027-es döntő színhelyét jövő májusban nevezi meg az UEFA.

A november 15-i határidőre benyújtotta hivatalos pályázati anyagát a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az európai szövetséghez (UEFA) a 2026-os vagy a 2027-es Bajnokok Ligája-döntő megrendezésére. Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője az M1-nek adott keddi nyilatkozatában kiemelte, korábban Magyarország mellett Olaszország küldött szándéknyilatkozatot mindkét évre vonatkozóan, és a jelzett múlt heti határidőre ők is beadták a saját pályázatukat.

A pályázatokat februárra értékel ki az UEFA, egyúttal észrevételeket, javaslatokat is megfogalmaz, májusban pedig be is jelentik a két BL-döntő rendezőjét. Sipos Jenő emlékeztetett, hogy rendeztünk már női BL-döntőt, Európa-liga-döntőt, Szuperkupa-döntőt, valamint nálunk volt az Európa-bajnokság néhány mérkőzése és mind a Puskás Aréna, mind a szervezés kapcsán kitűnő véleményeket kaptunk mind az UEFA, mind a résztvevő csapatok, mind pedig az ide érkező szurkolók részéről. Igaz, arra nem tért ki, hogy a stadionon kívül, a város más pontjai sokmilliós kárt okoztak a El-döntőre ide érkező drukkerek.

– Ahogyan azt már Csányi Sándor korábban kijelentette, az MLSZ-nek az egyik lefontosabb célkitűzése volt, hogy rangos nemzetközi futballmérkőzéseket hozzunk Magyarországra és a magyar szurkolók testközelből láthassanak sztárjátékosokat, rangos összecsapásokat – tette hozzá szóvivő, aki szerint előny, hogy a Puskás Aréna a város közepén található, így könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. Ráadásul az UEFA tervei szerint a BL-döntők köré többnapos fesztivált terveznek, amit a főváros különböző részein bonyolíthatnánk le. A 2024-es finálét egyébként a londoni Wembley Stadionban, a 2025-öst pedig a müncheni Allianz Arénában rendezik.