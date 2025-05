És mit lép Orbán? - A francia kormányfő megtéríti gyerekei BL-döntős útiköltségét

Mint a hazai sajtó (egy része) is megírta, Orbán Viktor egykori focista fiát, Gáspárt is elvitte magával a Bajnokok Ligája szombati döntőjére Berlinbe. Ugyanezt tette francia miniszterelnök is. Ő persze saját pénzén vitte a gyerekét, sőt gyerekeit az izgalmas sporteseményre. Ám Manuel Valls-t hazájában éles bírálat érte amiatt, hogy a berlini döntőre a gyermekeivel együtt utazott a kormány különgépén. A francia miniszterelnök ma bejelentette, hogy fiai útiköltségét, 2500 eurót visszatéríti az államnak.