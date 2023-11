P. L.;

Budapest;Jobbik-Konzervatívok;Karácsony Gergely;főpolgármester-jelölt;Brenner Koloman;

2023-11-21 15:55:00

Saját főpolgármester-jelöltet indít a Jobbik Karácsony Gergely ellen

"Tegyük rendbe Budapestet" - hangzik Brenner Koloman jelmondata.

Saját jelöltet indít a Jobbik a főpolgármesteri posztra, a párt Brenner Kolomant szánja Karácsony Gergely kihívójául - ezt a Facebookon közzétett sajtótájékoztatón jelentette be a párt.

Brenner Koloman "tegyük rendbe Budapestet!" címszóval harangozta be programját, többször élesen bírálta a Karácsony Gergely vezette jelenlegi városvezetést, valamint a korábbi városvezetéseket is. Indulását azzal magyarázta, hogy a városvezető személyétől és párthovatartozásától függetlenül negyed évszázad alatt több fontos kérdésben sem történt előrelépés. Ilyen példaként említette a sok hajléktalant az aluljárókban, valamint a köztisztaság katasztrofális állapotát. Ez utóbbin szerinte sokat rontott, hogy a jelenlegi városvezetés gazdasági okokból nagyon sok kukát leszerelt. A köztisztaság azonban nem lehet pénzkérdés, mert nem csak a szemünket zavarja, hanem az egészséget is károsítja ez a helyzet - mondta Brenner Koloman, hozzátéve, az egykor patkánymentes Budapest mára hemzseg a betegségeket terjesztő állatoktól. Mint mondta, ez akkora bűn, mint megszüntetni az önálló egészségügyi minisztériumot. Budapesten szerinte ma emberi ürüléket is kell kerülgetni, ezért nem elég a mocskot eltakarítani a városból, hanem annak kiváltó okát is meg kell szüntetni, nem elég a hajléktalanproblémát csupán a szavak szintjén kezelni. Megfelelő emberi ellátórendszer szükségeltetik, szemétkupac helyett pedig kuka kell minden sarokra - mondta.

Ehhez kapcsolódóan a közbiztonság fontosságáról is beszélt, szerinte nem a bűnözési statisztikán, hanem az emberek biztonságérzetén kell javítani, ne legyen olyan közterület, ahova a szülők félve engedik el gyermeküket. Meg kell tízszerezni a jelenleg működő térfigyelő kamerák számát, ez ugyanis nem csak a bűnüldözést, hanem a bűn megelőzését is segíti - hangsúlyozta. Szemléletváltásra van szükség a bűnüldözésben, ehhez szükség van a rendészeti dolgozókra.

Brenner Koloman a közlekedésben is "rendet akar tenni". Mint mondta, nem az autósok, vagy a kerékpárosok, hanem a politikai vezetés a hibás, amiért egymás ellen hergelik őket. Meg kell szüntetni az autósok "szisztematikus üldözését", s nem a főpolgármester egyéni ideológiáját, hanem a józan észt kell követni a kérdésben. Fejleszteni kell a többi közlekedési formát is, az agglomerációban élő polgároknak ugyanis sokszor nincs más alternatívája, mint az autó. Elegendő P+R parkolóra van szükség - magyarázta.

A Jobbik főpolgármester-jelöltje beszólt a fővárosi biciklisávokra is, mint mondta, ne legyen olyan érzése a budapestieknek, hogy "egy óvodás aszfaltrajzai alapján festenek fel útburkolati jeleket". Az elektromos rollerek jogi és közlekedési státuszát is azonnal tisztázni kell, ha pedig ezt a jelenlegi fideszes miniszter nem teszi meg, akkor ki kell tiltani őket a városból az e-rollereket, mert szerinte veszélyeztetik az emberek életét.

Brenner a lakhatásról is beszélt. A lassan megfizetethetetlen árú lakások mellé megfizetethetetlen árú albérletek társulnak, ezért a főváros tulajdonában álló üres, rossz, vagy lakhatatlan állapotú lakások felújítását nem szabad tovább halogatni. El kell indítani a bérlakás-programot - mondta. A főváros anyagi helyzetét a bürokrácia csökkentésével javítaná, felmondaná a felesleges főtanácsadói szerződéseket. A parkolási maffiáról is szót ejtett, mint mondta, tarthatatlan, hogy a kerületek nem tudtak egyezségre jutni, egységes parkolási rendszer kell a jelenlegi helyett.

A Lánchíd autómentesítéséről úgy vélekedett, hogy arról egy nemzeti konzultációhoz hasonlatos online felmérésre hivatkozva döntöttek, ami elfogadhatatlan. Ezért helyi népszavazást kezdeményeznének a témában. Egyben felszólította Karácsony Gergelyt, hogy kezdeményezzen ő népszavazást erről.

Az eddigi főpolgármesterek szerepfelfogása hibás volt, mert úgy gondolták, hogy a mögöttük álló politikai oldal ízlését kell kiszolgálniuk, nem pedig a közjó érdekében működniük, ő ezen szeretne változtatni - zárta mondandóját Brenner.