Csákvári Géza;

James Bond;

2023-11-23 13:00:00

Kilenc pár és a főgonosz

Az új 007-es sorozat megmutatja, hogy James Bondhoz senki sem mérhető.

A bolondját járatja a fél világgal Barbara Broccoli producer és a James Bond franchise-t birtokló EON Productions. Az immár több mint hatvanéves franchise, de úgy is fogalmazhatnék, hogy a világ legelegánsabb titkos ügynöke, James Bond rajongóinak egyre gyakrabban kell pánikolniuk. Az első aggodalom akkor volt, amikor az Amazon megvette a hőst birtokló MGM stúdiót a teljes könyvtárával együtt. Ekkor Barbara Broccoli megnyugtatott mindenkit, hogy Bondeból nem lesz streaming ügynök, mindig is a mozivásznon fog világot menteni. (Hogy mikor és hogyan, az most a sokadik dilemma a sorban.) De ha már ez történt, akkor kiderült, hogy évek óta fejlesztettek egy 007-es sorozatot, mely most otthonra lelt. Persze, emiatt sem kell aggódni, csak kereteiben van szó James Bondról.

A hivatalos megnevezés a reality, kilenc páros (barátok, szerelmesek, testvérek és apa és fia) versenye egymillió fontért. Különböző feladatokat kell elvégezniük ahhoz, hogy megszerezhessenek egy aktatáskát, benne egy kérdéssel, amelyet, ha helyesen megválaszolnak, jön a zsozsó. Első körben ötezer font, majd szintenként duplázódik az összeg egészen az egymillióig. Szóval ez legalább annyira kvízjáték, mint valóságshow. A formátumot pedig az teszi unikálissá, hogy a párosok nem egymással, hanem önmagukért versenyeznek. Nincs kiszavazás, ha valaki veszít, csak önmagát okokhatja, mert ügyetlen volt vagy ostoba. Emellett van egy játékmester, akit Brian Cox alakít. Őt egy Bond-gonosz karakter megformálására kérték fel: egy szobában ülve követi nyomon a versenyzőket és gyilkos iróniával kommentálja az eseményeket. Látszik rajta, hogy van, akit kedvel, másoknak még be is szól, mondván, úgyis el fognak bukni.

De, hogy ebben mi a 007 a főcímen és David Arnold Bond-zenéjének feldolgozásán túl? A helyszínek. Minden feladat egy-egy emblematikus Bond-film helyszínén játszódik, így a versenyzők tulajdonképpen bejárják a világot: skót felföld, Velence, Rio de Janiero, Chile, Jamaica, San Monique és a svájci hegyek – egyszóval a nyeremény többszörösét kapják utazás címszó alatt. A produkció pedig konzekvensen rengeteget költött arra, hogy az egész baromi jól nézzen ki. A feladatok olykor egészen izgalmasak, és nem ritkán fizikai rátermettséget igényelnek.

Mi akkor itt a probléma? Nem lenne fair azt mondani, hogy a szereplők. Bár azon jókat lehet röhögni, amikor a két frissen diplomázott lánytestvér a skót felföldön kapott kérdésre, miszerint kik akarták elfoglalni a múltban a területet, a rómaiak helyett a hunokat húzták be válasznak, mert ezt a szót az életben először hallották. Vagy, hogy egy baráti páros arra a felvetésre, mit lehet félmillió fontból venni, a 25 gramm plutóniumot választotta – mert azt csak úgy lehet venni minden sarkon. Sokkal bosszantóbbak a formula igazságtalanságai. Például, hogy egyes kérdések elképesztően könnyűek, míg mások szívatósak. De ezek sem voltak megválaszolhatatlanok, igaz csak látni kellett volna a James Bond filmeket. A versenyzők közül pedig egy sem volt ilyen. Pedig egy valódi rajongó számára külön idegesítő, hogy olyan figurák kapták meg a nagy esélyt, akiknek ez szemmel láthatóan nem jelent semmit: a pénzről áradoznak és persze arról, hogy mekkora buli az egész. Éppen ettől lett mindegyik karakter unszimpatikus. És persze attól, hogy Brian Cox nagyon jól végezte a dolgát.

Nem mellékesen, az Amazon még a premier előtt berendelte a második évadot, így a következő mozifilm lehetősége tovább tolódik, pedig annak mindenki jobban örülne. Na jó, a reality-ben utazgató és pénzért lelkesedő arcokat kivéve.

Infó: 007: Út a millióig, 1.évad. Bemutatja az Amazon Prime Video