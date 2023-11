Vas András;

autópályák;autópálya-matrica;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2023-11-22 09:02:00

Megsarcolják az autósokat, térségi árrekorder lesz az új magyar sztrádavignetta

Az éves autópályadíj 9 százalékában maximálja az EU a „napijegy” tarifáját, a kormány pedig 8,99 százalékról döntött.

Kimaxolta az egynapos autópálya-matrica árát az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM): az uniós szabályozás jövő év március 25-től teszi kötelezővé a 24 órás sztrádavignetta bevezetését, egyúttal annak árát az éves díj 9 százalékában maximálja. Lázár János ÉKM-miniszter hétfői bejelentéséből kiderült, idehaza 5150 forintba kerül majd a legrövidebb idejű autópálya-matrica, ami az 57260 forintos éves díj 8,99 százaléka. Cseppet sem mellékesen a 10 napos sztrádahasználatot engedélyező vignetta 2024-ben 6400 forintot kóstál majd, azaz csak negyedével kerül többe.

Mivel a jövő márciusi határidőig csak opcionális az egynapos matrica bevezetése, a nem távolság- vagy útszakaszalapú díjat, vagyis sztrádavignettát alkalmazó uniós országok közül eddig csak az osztrákok közölték, mennyibe kerül majd náluk a 24 órás autópálya-használat. A nyugati szomszédnál 8,6 eurót, jelen árfolyamnál tehát 3250 forintot kell majd fizetni, ami 37 százalékkal alacsonyabb a hazai árnál. Még inkább árnyalja a képet Bulgária, ahol már eddig is lehetett a heti/10 naposnál rövidebb időre szóló, hétvégi matricát venni mindössze 1745 forintnak megfelelő leváért. Korábban idehaza is létezett ilyen, de a hivatalosan 4 napra szóló jogosultságot 2012-ben a Fidesz-kormány megszüntette, ahogyan korábban, 1999-ben az egynapost is.

A bolgároknál előbbi 2,5-szer olcsóbb, mint az annak megfelelő magyar, a havi pedig a felébe kerül a hazainak.

A környező országok tarifáit megvizsgálva a magyar minden kategóriában a legdrágább, kivéve az osztrákok havi matricáját, ami 1,7 euróval kerül többe, mint a miénk. Ezzel szemben az éves díjuk harmadával olcsóbb, mint idehaza, ugyanis kiemelkedően sokba kerül nálunk a 12 hónapos matrica.

Az unió többi országát, ahol fizetni kell az autópálya-használatért, nehéz összevetni a hazai állapotokkal, ugyanis fizetőkapus rendszert működtetnek – ahol szakaszdíjakat számolnak vagy a megtett kilométer után kell fizetni – például a franciák, a horvátok, a lengyelek, az olaszok, a spanyolok, de ilyen rendszer működik a szomszédos Szerbiában is. Megannyi európai országban viszont a személyautók és a motorok ingyen használhatják az autópályákat: Németországról ez közismert, de Andorrában, Ciprusos, Észtországban, Finnországban, Izlandon, Liechtensteinben, Luxemburgban, Máltán, Monacóban és Ukrajnában sem kell fizetni.