Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az ígért érdemi nagyberuházásokból alig valósult meg valami.
A Mészáros Lőrinc és Szíjj László autópálya-koncessziós cége orvosi- és pihenőszobát, valamintt garázst biztosít nekik.
Az üzlet nem áll meg, mert a koncessziós szerződésben rögzített újabb sztrádaszakaszokkal együtt további kétezer milliárdos bővülés várható. A tervezett további fejlesztésekhez ráadásul már közbeszerzés sem kell.
Az éves autópályadíj 9 százalékában maximálja az EU a „napijegy” tarifáját, a kormány pedig 8,99 százalékról döntött.
Kiderült, hogy a NER-cégeknek nem kell elkapkodniuk egyes felújításokat, ráadásul gyakorlatilag kizárták a bukás lehetőségét.
Az állami cég videóösszeállítást készített az elmúlt két nyári hónap minden szabályt áthágó, életveszélyes manővereiből.
A miniszter szerint a koncessziós eljárás nyertesének tíz év alatt több mint 300 kilométer új sztrádaszakaszt kell építenie és majdnem annyi hosszon bővítenie.
Az Orbán-kormány magánkézbe adná a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, felújítását, üzemeltetését és fenntartását.
Felülvizsgálja a kormány a korábban tervezett autópálya-beruházásokat - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb, szombati számában.
Hatalmas dugók az autópályákon, Győrnél az M1-esen is lassú a forgalom - írja a kisalföld.hu.
Kiemelt közúti és vasúti fejlesztési projektek is vannak azon a listán, amelyet a kormány rendeletben hagyott jóvá. A felsorolás a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg - írja a hvg.hu.
Több dunántúli megyében a mellékutakon még téliesebbek az útviszonyok, de az autópályák és a főutak többsége jól járható - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfő reggel.
Miután tegnap megjelent a hír arról, hogy január elsejétől fizetni kellene az M0-ás körgyűrű használatáért is, az interneten máris megjelentek a mémek, amelyek a kormány legújabb tervét figurázzák ki - írja a hvg.hu.
Megszűnik januártól az M0-s általános díjmentessége - erősítette meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kommunikációs főosztálya a nol.hu értesülését. A közlés szerint újfajta, megyei matricákat vezetnek be, amelyek egy évre ötezer forintba kerülnek majd.
Végeztek az aszfaltozási munkálatokkal a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei az M1-es autópályán Győrszentivánnál, ahol a Budapest felé vezető oldalon szerda kora este beszakadt az úttest burkolata a leállósávban – közölte a társaság kommunikációs osztályvezetője.
Ha az autópályák beszélni tudnának feltalálásuk óta, ki tudja hány történetet mesélhetnének el a földgolyó körüli utazásaikról. Egy kis részt hallottunk ebből Jack Kerouac Úton című regényéből, több generáció irodalmi kiáltványából, amely dicsőítette a széles utak erényeit, fontosabb szerepet tulajdonítva neki, mint magának az út céljának. („Úton lenni: boldogság, megérkezni: halál”).