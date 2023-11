Á. B.;

Nyert a Fidesz, így hivatalosan már nem laknak az I. kerületi klinikán a fidelitasosok

Volt, aki édesanyját és 76 éves nagymamáját is „vitte”. A választások után pedig szépen kijelentkeztek.

Egymás után költöztek ki az I. kerületi, Ostrom utcai klinikáról a nagyobbik kormánypárt ifjúsági szervezetének tagjai azt követően, hogy a Fidesz szoros eredménnyel megnyert egy tavaly szeptemberi időközi választást – írja a 24.hu.

Korábban a portál nyomán lapunk is hírt adott arról, hogy az említett címre több lakó is beköltözött a referendum előtt.

Ezek jellemzően a Fidelitas tagjai voltak. Akadt olyan is, aki mindösszesen egy hónapig „élt” ott, míg másnak az édesanyja és 76 éves nagymamája is az intézmény lakója lett. A kicsekkolók közt van a Fidelitas akkori alelnöke, Baczkó Norbert is, aki a cégadatok tanúsága alapján visszatért Csömörre, ahol korábban politizált. A választást végül hatvan szavazattal a Fidesz jelöltje, Fazekas Csilla nyerte. Egyébként a fiktív lakcímek bejelentését – ismertebb nevén a voksturizmust – dekriminalizálta a hatalom, így már nem minősül bűncselekménynek.

A portál kereste Baczkó Norbertet a fejleményekkel kapcsolatban, aki nem kívánt nyilatkozni. Arra a kérdésre pedig, hogy ő maga ténylegesen a klinika lakója-e, korábban annyit mondott, „nem tudom, ki hova jelentkezett be, én Böröcz Laci munkáját fogom segíteni a kerületben.” Ezzel a mondattal arra a Böröcz Lászlóra gondolt, aki tavaly kiesett az Országgyűlésből, s a már említett választáson Fazekas Csilla kampányában segédkezett.