Földvári Zsuzsa (Bécs);

hangfelvétel;botrány;Ausztria;ÖVP;

2023-11-23 09:35:00

Titkos felvétel rengette meg az osztrák koalíciót, sokan már a felbomlását latolgatják

Lejárató magnófevétel került nyilvánosságra az osztrák parlament elnökéről, ami megrengette az osztrák politikát, olyannyira, hogy sokan már a koalíció felbomlását latolgatják.

Három bécsi újság kürtölte világgá kedden este: az igazságügyi minisztérium szombaton temetett egykori főtisztviselője az osztrák parlament elnökére panaszkodott egy nyári felvételen, mondván, Wolfgang Swoboda pártja védelmében rendre törvénytelenségek elkövetésére biztatta a kereszténydemokrata párt (ÖVP) érdekében.

A felvétel idén júliusban készült egy bécsi belvárosi étteremben, ahol a 61 esztendős Christian Pilnacek arról beszélt két asztaltársának, hogy Swoboda elvárta tőle, hogy házkutatásokat, kihallgatásokat állítson le, ha az igazságszolgáltatás a kormányzó párt ellen vizsgálódott. „Hiába kért rá az elnök, kérését mindig elutasítottam, nem fért össze a jogállammal, amelyben élünk“ - hangzik a felvételen. A mindig hangosan beszélő tisztviselő szavait vélhetően a szomszéd asztalnál rögzítették.

Az igazságügyi minisztérium legjobb jogtudoraként emlegetett Pilnacek főosztályvezetőként akkora tekintélyre és hatalomra tett szert évtizedek során, hogy a beavatottak körében az a mondás járta: “ki is most a miniszter Pilnacek alatt?“ A véleményét sohasem titkoló jogászról feltételezték, hogy ha nem is tagja az osztrák kereszténydemokrata néppártnak, oda húz a szíve, bizalmas információkkal látja el a pártot, vizsgálatokat, büntetéseket hiúsít meg érdekében. Pilnacek ellen a hatóságok többször nyomozást is indítottak Egyszer például egy újságírónak kiadott, vélt súgás miatt fogták perbe, amelyet megnyert. Több felvétel is készült bizalmas beszélgetéseiről az éppen aktuális igazságügyi miniszterrel, egyéb vezető politikusokkal különböző fogadásokon, ezek csak erősítették a mindenhatóságáról szóló legendákat.

A főtisztviselő a saját minisztériumával is gyakran vitatkozott, különösen kiélezetté vált a viszonya a gazdasági és korrupcióellenes ügyészséggel. Főként 2020-tól, amikor Ausztriában néppárti-zöld kormánykoalíció alakult, s az igazságügyi tárcát a környezetvédőktől Alma Zadic kapta meg, aki az ügyészség mögé állt. Ettől kezdve Pilnacek folyamatosan veszített hatalmából, előbb a befolyásos munkakörét vették el tőle, majd magától a hivatalától is megfosztották. Ő rendre fellebbezett, de látszott, hogy magabiztossága megrendült.

A nyári felvételen Pilnacek arról beszél, hogy saját ügyében próbált támogatást kérni a parlament elnökétől, aki elutasította őt, mondván, „nem tartozol közénk, se egy házkutatást, se egy hivatali vizsgálatot nem tudtál soha megakadályozni“. Ennek kapcsán a jogász megemlékezett 2013-ról, amikor a Telekom állami telefontársaság illegális pénzekkel tömte a kormányt, s a miniszterek sorban álltak asztalánál, kivételezésért. Szerinte hiába.

Pilnaceket múlt szombaton temették, az Augustinerkirchében játszottak rekviemet érte, a tömegrendezvénnyé vált eseményen az elhunyt özvegye arról beszélt, hogy férje a méltatlan bánásmódnak lett áldozata. Pilnacek a magyar nagykövetségen vett részt az október 23-i megemlékezésen, onnan autóval indult vidéki otthonába. Útközben szondáztatták, autóját a mérések nyomán elvették tőle. Útját egy felhívott barát segítségével folytatta. Hazaérve - a rendőrség szerint - öngyilkosságot követett el.

Az ÖVP főtitkára és az emlegetett parlamenti elnök is megszólalt kedden a nyári felvétel ügyében, KGB-s módszereket emlegettek, tagadtak minden vádat, Swoboda még az ötletet is visszautasította, hogy mondjon le.