Rosznáky Emma;

Budapest;pályázat;dráma;Örkény István Színház;

2023-11-23 11:38:00

Nyolc dráma keres színházat

Tömegközlekedés, szabóműhely, lakhatási problémák és a jövő fővárosa – megjelent Budapest ünnepi drámakötete.

Taxidráma, családtörténet, elsőművesek munkája és profi szerzők darabjai is bekerültek a frissen megjelent kortárs drámakötetbe, mely Budapest születésnapjára készült. Az ünnepi drámapályázat eredményéről még január végén számolt be lapunk, a zsűri döntése alapján nem lett első díjazott: második lett Pass Andrea és Trencsényi Katalin, a harmadik helyen pedig Egressy Zoltán és Kisari Szabolcs osztozik. A díjazottak 2-2, illetve 1,5-1,5 millió forintos jutalomban részesültek. A négy helyezetten kívül vaskos zöld kötetébe került Szabó Borbála, Németh Ákos, Horváth György Tibor és Kontos Miklós munkája, a könyvbemutatót tegnap tartották az Örkény István Színház aulájában.

A nyolc szerzőt Gáspár Máté, a Budapest Brand művészeti vezetője kérdezte elsősorban a művükről és arról, milyen színházi megvalósításnak örülnének, a projekt lezárásaként ugyanis Budapest város ötmillió forint támogatással járul hozzá egy-egy dráma fővárosi színreviteléhez, az előadást a 2024-25-ös évadban kell műsorra tűznie az arra vállalkozó teátrumnak.

Németh Ákos – akinek Más című munkája szerepel a kötetben – a beszélgetésen felhozta, Magyarországon a dráma még mindig nem avanzsált irodalmi műfajjá, a drámaszerzőket nem tekintik íróknak. – Azt szokás mondani, hogy akkora regényt kell írni, hogy beszakadjon alatta az asztal, most nyolcunknak sikerült összehoznunk ezt közösen – humorizált, bár a kötet valóban roppant vastagra sikeredett. Gáspár Máté emlékeztetett rá, hogy ezeket a drámákat nem is olvasásra szánták, hiszen a darabok megvalósulásának helye a színpad. Pass Andrea határozottan független színházban tudja elképzelni Polaroid Budapest című drámájának bemutatóját. – Mivel általában magam rendezem meg a darabjaimat, nem tudtam nem rendezői szemmel írni – mondta a szerző, aki vagy a Jurányiban, vagy a Trafóban látná szívesen a művét, kőszínház esetén az Örkény Színház jöhetne szóba. Szabó Borbála Száz karácsony, Budapest című drámája családtörténeten keresztül mutat be száz évet. A darabot Thornton Wilder Hosszú karácsonyi ebéd című műve ihlette. Szabó Borbála a saját családjának történetét írta meg, amelyben ő maga is megjelenik önironikus ábrázolásban. – Mivel rengeteg szereplőm van, ez egy kifejezetten nagyszínpadi előadásnak ígérkezik, szép nagy díszletekkel, úgyhogy hajrá – mondta nevetve. Bár Egressy Zoltán Nemzeti szélcsend című darabja ígérkezik a legnehezebben megvalósíthatónak, a szerző szkeptikus is afelől, hogy valaha színpadra kerül a jövőbeli Budapesten játszódó műve. – Nekem csak négy szereplőm van – jegyezte meg szerényen a Kontos Miklós szerzői álnéven publikáló író, akinek Stég című, önéletrajzi ihletettségű drámája az első színpadi műve. – Az egyik főszereplő vékony, a másik kövér – tette hozzá, mely megszólalással nem kis derültséget keltett a jelenlévők közt.

Kisari Szabolcs elmondása szerint egy gimnáziumi drámacsoportnak is tudna örülni, bár írás közben végig Rezes Judit hangját hallotta a fejében. Titkos menetrend című munkájában fontos szerepet játszik a tömegközlekedés. Vele szemben Horváth György Tibornak, A józsefvárosi szabó című dráma szerzőjének nagyon komoly elképzelése van művének színreviteléről, melyet az nehezít meg, hogy az 1984-es Madách Kamarában képzelné el azt, a színészek közül sokan már nem élnek. Drámája a 60-as évek Józsefvárosába kalauzol vissza. Trencsényi Katalin Automaxi című darabja a budapesti taxizás történetét dolgozza föl, szó szerinti szövegek felhasználásával. Az Automaxi születését komoly kutatás előzte meg. – Valójában ez nem is az én művem – ironizált Trencsényi Katalin – interjúkból, archív anyagokból családi dokumentumokból áll össze, és nincs egy ’és’ benne, amit én írtam volna. – A huszonöt éve Londonban élő szerző szerint nagyon fontos, hogy bár évforduló van, kerüljük a nosztalgiázást, mely hamis képet fest, továbbá kifejezte örömét annak okán, hogy három női szerző is bekerült a drámakötetbe – ezért szép a jeligés pályázat, új hangok és sok éve alkotó profik is be tudtak kerülni – jegyezte meg. A szerzők mind egyetértettek abban, hogy nagy vagányság lenne, ha valamelyik színház fesztiválszerűen bevállalná mindegyik mű megvalósítását.