2023-11-23 19:39:00

Késes támadás történt Dublinban, egy nő és egy ötéves kislány súlyosan megsérült

Az ír főváros rendőrsége egy 50 év körüli férfit vett őrizetbe feltételezett elkövetőként, de nem gyanakszanak terrorcselekményre.

Három gyerek és két felnőtt megsérült egy késes támadásban Dublin központjában csütörtökön kora délután – számolt be a BBC. Az időközben gyanúsítottként őrizetbe vett 50 év körüli férfi áldozatai közül egy ötéves kislány súlyos sérüléseket szenvedett, őt a sürgősségire szállították, ahogyan egy 30 év körüli nőt is. Könnyebb sérüléseket szenvedett egy hatéves lány és egy ötéves fiú, őket késő délutánra már haza is engedték. Egy ötven év körüli férfit is sebesülésekkel ápolnak. Mint kiderült, az áldozatok az egyik közeli iskola diákjai és tanárai voltak.

Az ír rendőrség vizsgálja a „súlyos incidensnek” minősített támadás körülményeit, a helyszínt lezárták. Az elfogott gyanúsított kihallgatásáról egyelőre nem tudtak nyilatkozni, mert tájékoztatásuk szerint a férfi „orvosi kezelés alatt áll”. Közölték, hogy indítékai ismeretlenek, ugyanakkor a lakosság megnyugtatására kifejtették, hogy megítélésük szerint egyedi esetről van szó, a város rendjét nem fenyegeti veszély, és a terrorcselekmény lehetőségét is kizárták egyelőre.

Mint kiderült, a támadót egy szemtanú, egy járókelő hölgy fegyverezte le, azt nyilatkozta, „gondolkodás nélkül átvágtam az úton, hogy segítsek”.

A nyomozó hatóságok arra kérik a Dublinban élőket, hogy ha bárkinek van információja a támadásról, netán azt fel is vette videóra akár telefonnal, az jelentkezzen. A sérült gyerekek szüleit, amint tudták értesítették. Megszólalt Micheál Martin Írország miniszterelnök-helyettese, aki a megdöbbenés és a sérültek és családjaik iránti együttérzés kinyilvánítása mellett köszönetet mondott a mentőknek és a rendőröknek, hogy gyorsan reagáltak a történtekre. Helen McEntee ír igazságügyi miniszter borzalmasnak nevezte a támadást, amelynek elkövetőjét ígérete szerint bíróság elé állítják.