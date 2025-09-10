Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti.
A Magyarországról kitiltott belfasti raptrió bejegyzésének apropóját a szombati világbajnoki selejtező futballmérkőzés adta.
Nem volt egyenlő a bánásmód – jelentette ki a 2-2-es döntetlennel végződött szombati világbajnoki selejtezőmérkőzéssel kapcsolatban a szövetségi kapitány.
A Dassault Falcon 8x típusú, 2021-ben gyártott repülőgép szombat éjjel szállt le Budapesten a miniszterelnökkel a fedélzetén. Vasárnap délután 4 órától a kormányfő már Kötcsén tart beszédet.
A bíróságon azt állította, ő úgy tudta, hogy speciális mikrochipek készítéséhez szükséges anyagot szállítanak.
Az ír kormányfő nyilatkozatban nyugtatja a főváros lakóit és a turistákat, hogy visszatérhetnek a belvárosba, ahol az éjjel még lángoltak az autók buszok, villamosok.
Az ír főváros rendőrsége egy 50 év körüli férfit vett őrizetbe feltételezett elkövetőként, de nem gyanakszanak terrorcselekményre.
Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be a Facebook-oldalán.
Ha a következő hat hétben nem találnak minden érintett számára elfogadható kompromisszumot, amnesztiát kapnak a nagypénteki megállapodást megelőző évek atrocitásainak felelősei.
Ellopták egy 800 éves keresztes lovag múmiájának a fejét a dublini St Michan-templom kriptájából.
Aki életében egyszer eljutott ide, az örökre az Ír-sziget rabja lesz - kivéve persze, ha ellen tud állni a gyönyörű tájaknak, a barátságos embereknek és az emberléptékű élettempónak.
Százezrek tekintették meg Dublinban az 1916-os húsvéti felkelés századik évfordulója alkalmából rendezett katonai parádét. Az Ír Köztársaság történetében ez volt az eddigi legnagyobb díszszemle, 3700 ír katona több mint 4,5 kilométeres útvonalon vonult fel, s a menethez egészségügyisek, veteránok is csatlakoztak. Az ír légierő harci gépei közben tisztelgésképpen átrepültek Dublin felett.
Amikor végeztünk, és visszaültünk az asztalhoz, a terem hátsó részén, a bejárati részén bejött három fegyveres, akit én nem láttam, mert pont háttal ültem, és elkezdett lövöldözni. Később kiderült, hogy célzott lövések voltak, mind a három, vagy mind a négy lövés, ami eldördült, célzott volt. Egy személyt kerestek vele, az egyik főmérkőzésen a helyi könnyűsúlyú srácnak az egyik rokonát vették célba, akit meg is öltek. Rajta kívül még ketten sérültek meg - ezt Kovács Koko István mondta el az ATV-nek arról az esetről, ami Dublinban történt péntek este, és amin ő is jelen volt.
Agyonlőttek egy embert Dublinban egy bokszmeccs előtti mérlegelésen, a lövöldözésben két ember sérült - írja a hvg.hu.
A kilenc egyéni arany mellett csapat vb-címet, továbbá négy ezüst- és hét bronzérmet szereztek a magyarok a dublini világbajnokságon.
Imre Tamás, Nagy Henrietta, Bordás Annamária és Brunner Boglárka személyében négy magyar kick-boxos nyert aranyérmet a Dublinban rendezett WAKO világbajnokságon.
Autóba rejtett bombát hatástalanított az ír rendőrség a Giro d'Italia kerékpáros körverseny vasárnapi, dublini befutója előtti órákban.