"Azonnal kitört a pánik" - Kovács Koko is ott volt a lövöldözős bokszmeccsen

Amikor végeztünk, és visszaültünk az asztalhoz, a terem hátsó részén, a bejárati részén bejött három fegyveres, akit én nem láttam, mert pont háttal ültem, és elkezdett lövöldözni. Később kiderült, hogy célzott lövések voltak, mind a három, vagy mind a négy lövés, ami eldördült, célzott volt. Egy személyt kerestek vele, az egyik főmérkőzésen a helyi könnyűsúlyú srácnak az egyik rokonát vették célba, akit meg is öltek. Rajta kívül még ketten sérültek meg - ezt Kovács Koko István mondta el az ATV-nek arról az esetről, ami Dublinban történt péntek este, és amin ő is jelen volt.