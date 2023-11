Magyarországra jön Orbán Viktorral tárgyalni az Európai Tanács elnöke

P. L.;

Európai Unió;Orbán Viktor;Európai Tanács;Charles Michel;

2023-11-24 08:40:00

Charles Michel élőben tekintheti majd meg az Ursula von der Leyen ellen uszító kormányzati plakátkampányt.

Folytatódik a magyar cirkusz – értékelte Orbán Viktor trollpolitikáját a Politico, miután a magyar miniszterelnök levélben fenyegette meg Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét, hogy elgáncsolja az Ukrajna pénzügyi segélyezéséről és csatlakozásáról szóló tárgyalások újabb fordulójának megkezdését mindaddig, amíg a tagállami vezetők nem folytatják le az általa elvárt mélyreható stratégiai vitát ukrajnai politikájukról.

A lap szerint Orbán Viktor legújabb fenyegetőzése azzal van összefüggésben, hogy így akarja növelni a befolyását azzal a 13 milliárd eurónyi uniós forrással kapcsolatban, amit Brüsszel visszatart Magyarországtól a jogállamiság szétverése miatt. Egy uniós diplomata szerint az Orbán-kormány csapdába ejtette az EU-t a vétófenyegetésével, s eközben több tagállam már azt pedzegeti, hogyan lehetne megkerülni Magyarországot az ügyben, a diplomata szerint egy ilyen lépés viszont aláásná az Unió egységét. A lap egyébként cáfolta, hogy nem történtek volna stratégiai egyeztetések Ukrajnával kapcsolatban.

A Politico felidézte azt is, számos európai parlamenti képviselő aggodalmának adott hangot amiatt, hogy korábbi hírek szerint az Európai Bizottság feloldhatja a zárolt uniós források egy részét Orbán vétófenyegetései miatt. Ezzel kapcsolatban Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztos közölte, hogy a pénzeszközök „a szükséges változtatások hiányában nem fognak befolyni”.

Mint arról a Népszava is beszámolt, az Európai Bizottság csütörtökön hagyta jóvá Magyarország módosított helyreállítási tervét. A teljes összeg továbbra is zár alatt marad mindaddig, amíg az Orbán-kormány nem teljesíti a feloldásukhoz fűzött feltételeket. De ha a kibővített programra az uniós pénzügyminiszterek tanácsa is rábólint december eleji ülésén, akkor Magyarország a következő egy évben 920 millió euró előleghez juthat két részletben. Ehhez semmilyen plusz követelménynek nem kell megfelelnie.

A téma legújabb fejleménye, hogy Ecaterina Casinge, Charles Michel szóvivője az X-re átkeresztelt Twitteren bejelentette: az Európai Tanács elnöke hétfőn Magyarországra érkezik, hogy Orbán Viktorral tárgyaljon. Ez abból a szempontból is érdekes lehet – fűzhetjük hozzá –, hogy a kormány épp egy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt is ábrázoló sorosozós plakátkampánnyal uszítja a magyar lakosságot az Európai Unió ellen. Még 2019-ben, amikor Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság akkori elnöke ellen hergeltek hasonlóképp, majd Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője Magyarországra érkezett, a plakátokat villámgyorsan nekiálltak eltüntetni.

❗️On Monday, @eucopresident @CharlesMichel will be travelling to Hungary for a bilateral meeting with @PM_ViktorOrban in preparation of the European Council.