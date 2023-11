nepszava.hu;

Hadházy Ákos „manipulált közvélemény-kutatások” helyett előválasztást követel Zuglóban

A városrész ellenzéki országgyűlési képviselője szerint a helyben hosszú évek óta szövögetett Fidesz–MSZP-s személyi pókhálót csak így lehet lesöpörni.

Nem azt kérdezték, hogy kire szavazna a zuglói választó, hanem azt, hogy mi a „tippje” – bírálta élesen Facebook-posztjában a Závecz Research minapi – általa idézőjelbe tett – „közvélemény-kutatását” Hadházy Ákos. Zugló független országgyűlési képviselője szerint az, hogy a tippelők szerint a XIV. kerület regnáló MSZP-s polgármestere, Horváth Csaba több szavazatra számíthat, mint az általa is támogatott kihívója, a momentumos Rózsa András, „erősen manipulatív felmérés”, aminek még a megrendelőjét sem tüntették fel. Emlékeztetett arra is, hogy ilyen felmérések hozták ki 2022-ben is alkalmasabb jelöltnek, mint őt.

Hadházy Ákos, aki mostani posztjában „gengszternek” nevezte Tóth Csabát, arra utalt, hogy az ellenzéki pártok a korábban a Momentum kivételével beálltak mögé, s csak azután hátráltak meg, hogy látták, a választók nem vevők erre. Ezért, ahogy az saját esetében, most is előválasztást szorgalmaz Zuglóban. Annál is inkább, mert ahogy a DK, az MSZP és a Párbeszédcsütörtöki bejelentését kommentálta, „a pártok egy részének választási megállapodása” értelmében Horváth Csabát is kölcsönösen támogatják. – Ellene jelenleg is büntetőeljárás folyik a parkolási ügyek miatt és Tóth Csaba bukása óta, bár minden lehetősége megvolt rá, semmit nem tett azért, hogy a Tóth Csaba által régóta szövögetett Fidesz-MSZP-s személyi pókhálót lesöpörje – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Hadházy Ákos szerint ugyanis arról kellene meggyőzniük a választókat, hogy másként csinálnák a dolgokat, mit a Fidesz, s kiemelte: „így nagyon nehéz lesz, de viseljék ennek felelősségét azok, akik ezt az alkut nyélbe ütötték”. – Ha valóban érdekli most a pártokat, hogy kinek van esélye nyerni a polgármester választáson, akkor egy dolgot tehetnek: nem Závecz úrral töprengenek ezen, hanem előválasztást tartanak, amit akkor is meg kell tartani, ha azon Horváth nem lenne hajlandó vagy nem merne részt venni – szögezte le a parlamenti képviselő.