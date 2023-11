nepszava.hu;

Gyurcsány Ferenc;kampányfinanszírozás;megállapodás;Karácsony Gergely;DK;választási győzelem;önkormányzati választás;Momentum;

2023-11-24 17:03:00

Karácsony Gergely szerint 2024-ben akár minden fővárosi kerület ellenzéki lehet, a nindzsaként tetszelgő Orbán-kormányt hihetetlenül gyávának tartja

A főpolgármester a Mi Hazánknak a fővárosi választási szabályokat felrúgó javaslatával kapcsolatban nem finomkodott, szerinte „a magát nindzsaként beállító kormány valójában hihetetlenül gyáva”, és a Fidesz ezért „tologatja maga előtt a zsebnácijait és a felvásárolt exliberális Fodor Gábort” is.

Nagyon egyszerű volt Karácsony Gergely számára megállapodnia az önkormányzati választásról a DK-val, a saját főpolgármesteri újraindulásának, illetve a kerületi ellenzéki polgármesterek közös támogatásáról a 2024 júniusában az EP-választással egy időben tartott voksláson – derült ki a főpolgármester Telexnek adott, pénteken megjelent interjújából, amiben leszögezte, nem kért tőle semmit az őt korábban nem egyszer bíráló Gyurcsány Ferenc. – Vállaltam, hogy én is támogatom a DK jelenlegi polgármestereinek újrázását, akik ráadásul jól végzik a munkájukat – tette hozzá.

A részletekről Budapest vezetője azt mondta, hogy személy szerint támogatja a DK kőbányai és pesterzsébeti polgármesterjelöltjét, Mustó Gézát és Fekete Katalint is, mert ők tudják elhódítani azokat a kerületeket a Fidesztől. Azzal kapcsolatban, hogy október 23-án azt ígérte, hogy heteken belül létrehozza az ellenzéki pártok budapesti szövetségét, – a már megkötött DK-MSZP szövetség mellett – a Momentummal, is meg akar állapodni, hiszen négy éve együtt irányítják a várost és a többi említett párton, valamint saját pártján, a Párbeszéden kívül velük van a legkevesebb vitája, s úgy véli, hogy szinte biztosan ők adják majd a jelenlegi fideszes vezetésű V. és XII. kerületben az ellenzéki polgármesterjelöltet.

Ezekben a kerületekben még biztosan hosszabb idő kell a megállapodáshoz. Én minden megoldást támogatok, amely azt eredményezi, hogy fennmarad az ellenzéki egység, az előválasztással kapcsolatban azonban valóban szkeptikus vagyok – mondta a főpolgármester, aki elismeri például a Magyar Kétfarkú Kutya Párt gesztusát, hogy nem indítanak ellene senkit, de szerinte a ő politikai működésük más, „nem lehet csak úgy besöpörni az ellenzéki akolba”.

A Mi Hazánk e héten benyújtott javaslatáról, a Budapesten visszaállítandó tisztán listás választásról Karácsony Gergely enyhén szólva sem volt jó véleménnyel: – A magát nindzsaként beállító kormány valójában hihetetlenül gyáva, még arra sem képes, hogy saját maga nyújtsa be a javaslatát. El tudom róluk képzelni, hogy nem ebben a formában fogják elfogadni a javaslatot. Ha valóban megszavazzák, akkor bekerül majd az is a törvénybe, hogy eltörlik a közvetlen főpolgármester-választást, és a főpolgármestert a közgyűlés választja. (...) Szerintem erre megy ki igazából a játék, és azért tologatja a Fidesz maga előtt a zsebnácijait és a felvásárolt exliberális Fodor Gábort, mert ők is tudják, hogy ez nagyon ciki.”

– A főpolgármester-választás azonban teljesen más, az egy átélhető, demokratikus élmény. Ha ezt elveszik a budapestiektől, mi még nagyobbat nyerünk, és én ugyanúgy főpolgármester leszek – jelentette ki Karácsony Gergely, aki egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy a Fidesz mindenhol megbukik Budapesten, és az összes kerületben ellenzéki polgármester lesz, de az – hangsúlyozta – száz százalék, hogy az ellenzék jobban szerepel, mint 2019-ben. A sokat támadott kampányfinanszírozással kapcsolatban megjegyezte, hogy igenis lesznek a kormánypárt által élesen támadott mikroadományok, mert különben egy fillérük nem lenne, mindenesetre az adományozás formájával megvárják, hogy mit tartalmaz az új úgynevezett szuverenitásvédelmi jogszabály. A korábbi vádakről pedig a főpolgármester kijelentette: „Négy éve vezetjük a fővárost, százmilliárdok felett diszponálunk, és még a Fidesz sem tudta azt állítani, hogy bármilyen mutyi lett volna itt.”