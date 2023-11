nepszava.hu;

demonstráció;Karácsony Gergely;állam;hajléktalanok;MET;Iványi Gábor;szegények;vegzálás;Oltalom Karitatív Egyesület;

2023-11-24 21:50:00

Karácsony Gergely: Magyarországon ma nem egy állam, hanem egy rablóbanda van

A főpolgármester az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesület újabb demonstrációján közölte: amíg van fővárosi önkormányzat, addig segít a rászorulókon. A 2024-es önkormányzati választáson pedig folytatásra, a zsarnokság alóli felszabadulásra buzdított.

Talán visszacsempészünk valami reményt Iványi Gáborral és csapatával közösen, hogy ez a város és ez az ország mindannyiunk közös otthona legyen – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester az Oltalom Karitatív Egyesület október közepe óta tartó Dankó utcai demonstrációsorozatának most pénteki eseményén, ahol megállapította: „ Az, hogy egy hatalom, egy állam a közpénzből miként bánik a legelesettebb emberekkel, a legvilágosabb visszajelzés arról, mennyire jár jó úton”.

– A magyar állam, mindenhol ott van, ahol nem kéne ott lennie: a magánéletünkben, a zsebeinkben turkálva, de nincs ott, ahol szükség lenne rá, az elesettek oldalán – emelte ki Budapest vezetője, aki Szent Ágoston hasonlatát elevenítette fel az államról, a rablóbandáról és az igazságosságról, leszögezve: „Magyarországon ma nem egy állam, hanem egy rablóbanda van, az adófizetők pénzéből magánvagyonokat épít, és közben magára hagyja azokat az embereket, akikről Iványi Gáborék, az Oltalom Karitatív Egyesület, sok civil és önkormányzat próbál gondoskodni.”

A főpolgármester örömét fejezte ki, ha tud segíteni ezen a remélhetőleg átmeneti állapoton, és a súlyos jogsértést, ami az egyházat és az egyesületet érte, mielőbb orvosolni lehet. – Az nem lehet, hogy a budapesti hajléktalanellátásban, szociális ellátásban ilyen fontos intézmények elessenek ebben a nehéz időszakban. Amíg a fővárosi önkormányzat van, mindenhol segít, ahol kell, s bár 150 éves történelme alatt sokan próbálták megtörni Budapestet, eltörni a gerincét, ha eddig nem sikerült, ezután sem fog – fűzte hozzá.

Karácsony Gergely beszélt a 2024-es önkormányzati választás tétjéről is. Kérte, hogy azoknak a szabadság szigeteinek, mint például Budapest, Szeged, Pécs vagy Miskolc, adjanak jövőre is lehetőséget, hogy folytathassák, sőt más települések is felszabaduljanak a zsarnokság alól, amelyben éljük a mindennapjainkat, és bebizonyíthassák, hogy ez az ország lehet egy másféle hely is. Mint már korábbi beszédeiben, most is alátámasztotta, hogy miért politizál, azért, ami – hangsúlyozta –, ami a kőhegyi menedékház zászlótartó rúdjára van írva: „Ahogy egymással bánunk, az a hazánk.”

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője és az Oltalom Karitatív Egyesület alapítója bejelentése szerint demonstrációsorozatuk a végéhez közeledik, mert bár határozatlan időre hirdették meg, arra engedélyt csak november 30-ig kaptak. – Nehéz lemérni, hogy mit értünk el a az elmúlt hetekben. Az a tény, hogy az áramot és a gázt nem zárták el, a ti sikeretek – fordult Iványi a jelenlévőkhöz, majd kiemelte: nagyon széles körhöz jutott el, hogy milyen kritikus helyzetbe kerültek, és rengeteg civil, önkormányzati segítséget kaptak.

Ugyanakkor, folytatta Iványi, a hatalmat bosszantja, hogy még mindig nem tudta eltaposni őket a VIII. kerületi fideszes képviselők és kormánypárti rágalmazó médiájuk ellenére sem. – A vádak között szerepel, hogy itt egy hajléktalan-biznisz üzemel, újabb és újabb hajléktalanseregek jönnek ide, de ez nem igaz, és természetesen a legapróbb bizonyíték sem támasztják alá. Minden lehetséges eszközzel küzdünk az intézményeink fennmaradásáért, dolgozóinkért, ellátottjainkért, és szintén hálásak vagyunk a fővárosi önkormányzat óriási segítségéért, ami csaknem 80 munkatársunkat érintette, de legalább 900 kollégánk sorsa még megoldásra vár, pedig a civilek támogatásának segítségével 380 millió forint bérpótlást tudtunk kifizetni, de még sajnos többhavi bérrel tartozunk, arra kért mindenkit, hogy segítsen adományokkal, ha teheti.

Végül Iványi Gábor felhívta a figyelmet, hogy december 6-án 17 órától aukciót szerveznek az V. kerületi FUGA - Budapesti Építészeti Központban neves művészek alkotásaiból, gyűjtők felajánlásaiból. Az árverés teljes bevételét bérpótlásra fordítják. A rendezvényen Herényi Károly egykori MDF-es politikus ismét felolvasta hatpontos követeléseiket, később felidézett egy korábbi ellenzéki javaslatot a feltétel nélküli alapjövedelemről, amely enyhíthetne az egyre mélyülő szegénységen. Felszólalt Bokor Lajos volt pénzügyminiszter, Mácsai Pál színművész, színházigazgató, aki Francois Villon Levél Bourbon herceghez című versét szavalta el a jelenlévőknek, jelezve, hogy minden korban volt és feltehetően a jövőben is lesz igazságtalanság.