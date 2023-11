Fekete Norbert;

Videó;kutya;könybemutató;németjuhász;

2023-11-24 20:42:00

Hős lett a háborúból kimentett, nyíllal átlőtt németjuhászokból Magyarországon – Videó!

Rambo és a többiek.

A Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány számos kutyát mentett meg, egy róluk készült könyv bemutatóján pedig találkozni is lehetett közülük néhánnyal. Egyikük Rambo, aki az ukrán hadseregben szolgált és sebesült meg életveszélyesen, végül az alapítvány önkéntesei mentették ki, és ma már a BRFK büszke rendőrkutyája, egy másikat, Robint nyíllal lőtték át, de akad olyan németjuhász is, akit megvakítottak, de így is kutyaiskolába jár.

Fekete Norbert videója.