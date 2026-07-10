A Corvinus kirúgott docense, Ádám Zoltán könyvben mutatja be az egyetem történetén keresztül, hogyan tiporta sárba az Orbán-rendszer az akadémiai szabadságot.
A korábbi államfő leszögezte: az általa aláírt törvények esetében egyetlen mérce volt csak, mégpedig az, hogy mi szerepel az Alkotmányban és a törvényben.
Rambo és a többiek.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Orbánság aranya címmel jelent meg a Hócipő kéthetilap három szerzőjének új könyve, a karikaturista, Marabu rajzaival. Az aranyszínű borítón ott van az alcím is: narancskönyv.
Hodicska Tibor nyugalmazott magyar nagykövet Négyszemközt Ceausescuval című visszamelékezés-kötetét mutatták be kedd este Kolozsváron.
Megjelent a Szex és szocializmus című könyv Tóth Eszter Zsófia történész és Murai András filmesztéta tollából. A kötet célja egyebek mellett az, hogy az olvasó megismerje, mit és hogyan lehetett a szexualitásról beszélni a Kádár-korban és milyen volt akkoriban a szexuális felvilágosítás - mondta Tóth Eszter Zsófia az MTI-nek.