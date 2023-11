Á. B.;

Vidnyánszky Attila;fóliázás;Demeter Szilárd;

2023-11-26 12:36:00

Demeter Szilárd: Eddig is fóliáztunk könyveket, nemcsak mi, hanem egész Európa

A NER kultúrharcosa szerint nem a gyerekeket, hanem a felnőtt társadalmat kellene érzékenyíteni LMBTQ-ügyben.

Nem jött ukáz a nagy kulturális intézmények vezetőinek, a saját véleményemet mondtam el, amikor kiálltam Vidnyánszky Attila mellett - jelentette ki a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója a Mandinernek.

A kormánylapnak Demeter Szilárd azt mondta, támogató nyilatkozata után valóban érkezett egy körlevél, amelyben megkérték a Nemzeti Kulturális Tanács tagjait - köztük őt is - hogy biztosítsák támogatásukról a Nemzeti Színház igazgatóját ebben a nem szándékosan előálló és az egész teátrumot érzelmileg megviselő helyzetben. Erre írásban azt válaszoltam, nem gondolom, hogy ez a Nemzeti Kulturális Tanács feladata volna, és nem is nagyon tehetünk semmit a maradásáért, erről nem mi döntünk, hanem Csák János miniszter. Én is csak reménykedem benne, hogy Vidnyánszky Attila végül folytatja majd a munkát a Nemzeti élén, amennyiben persze a jogszabályi keret lehetőséget ad erre - fűzte hozzá.

A magát „megveszekedett orbánistának” tartó múzeumigazgató szerint a kérdés most az, lesz-e száz év múlva egyáltalán magyar kultúra. Az egyik ránk nehezedő nyomás a cancel culture. Ennek a kiindulópontja, hogy a mai nyugati kultúra halott fehér férfiak terméke, dominánsként elnyomva minden mást, ezért itt az ideje a történelem szemét­dombjára dobni. Rettenetesen sajnálom, de a tényeket nem lehet erőszakkal megmásítani: mi a világnak ezen a részén többségében igenis fehér emberek vagyunk - hangoztatta, majd ezt követően az izraeli háborúról elmélkedett egy sort. L. Simon László menesztésével kapcsolatban azt mondta, sok mindenben együttműködtek, noha jónéhány kérdésben voltak nézetkülönbségeik.

Jelezte, a miniszteri döntést tudomásul veszi. Innen rákanyarodott az úgynevezett „gyermekvédelmi” törvényre, amely értelmezésében azt jelenti, hogy az LMBTQ-tematikájú műveket valamilyen módon meg kell különböztetni, hogy a szülő felelősen tudjon dönteni arról, szeretne-e ilyet kiskorú gyermeke kezébe adni. A fóliázás erről szól, nem többről. Halkan jegyzem meg, eddig is fóliáztunk könyveket, nemcsak mi, hanem egész Európa. A nagy értékű albumok például évtizedek óta így jelennek meg a nyugati könyvesboltok kínálatában, mégsem kiáltott még soha senki cenzúrát emiatt - magyarázta Demeter Szilárd.

A későbbiekben arról kezdett el értekezni, hogy a felnőtteket kellene érzékenyíteni, nem a gyerekeket, akik azért kezdenek el b...ni, mert ezt a felnőttektől hallották.

A Petőfi Irodalmi Múzeum következő öt évével kapcsolatban pedig azt mondta, mivel ő volt az egyetlen pályázó, így lehetnek óvatos reményei. „Egy biztos, a tőlem telhetőt megtettem, több mint hetvenoldalas, részletes írásban foglaltam össze a dolgainkat. Van egy olyan mondás, miszerint nincs sikeresebb, mint a siker. Ezért a pályázatom egy részében azt szedtük össze a kollégákkal, mi történt 2018 óta” - fogalmazott a főigazgató.